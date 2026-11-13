Nicht jede Pflanze braucht für den Winter einen wärmeren Ort. Welche Kübelpflanzen jetzt ins Winterquartier gehören, wer draußen bleiben darf und worauf es beim Überwintern ankommt.

Münster (dpa/tmn) – Die Temperaturen sinken, die ersten Nachtfröste sind da – und damit ist es höchste Zeit, den Garten auf den Winter vorzubereiten. Doch nicht jede Pflanze muss gleich stark vor Frost geschützt werden. Darauf weist die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen hin.

So kann im November teils sogar noch gepflanzt werden, Obstbäume und Beerensträucher etwa. Auch Stauden und viele Lilienarten lassen sich bis zum ersten Frost setzen. Blumenzwiebeln von Frühjahrsblühern wie Narzissen oder Tulpen bei frostfreiem Boden sogar noch später.

Unterschiedlich empfindlich gegenüber Frost

Viele Kübelpflanzen hingegen müssen jetzt ins Winterquartier umziehen. Frostempfindlich sind zum Beispiel Engelstrompeten, Fuchsien, Geranien und Knollenbegonien sowie Zitruspflanzen und Zierbananen.

Oleander oder Feigenbäume sind etwas robuster und halten zumindest kurzzeitig auch Temperaturen bis minus fünf Grad aus. Auch Lorbeer und Rosmarin kommen mit kühleren Temperaturen gut zurecht. Bambus und Buchsbaum können dagegen meist das ganze Jahr über draußen bleiben.

Für Beete gilt: Mit einer Mulchschicht oder einer Gründüngung kann man den Boden vor eisigen Temperaturen schützen. Wer im Beet noch Feldsalat, Schnittlauch oder Petersilie hat, kann sie mit einer Folienhaube vor starkem Frost schützen.

Was ist vor dem Reinholen wichtig?

Die Gartenbauexperten der Landwirtschaftskammer NRW raten, Kübelpflanzen möglichst lange draußen zu lassen. So können ihre Triebe noch ausreifen. Außerdem bekommen ihnen die Bedingungen im Freien oft besser als das Klima im Winterquartier.

Vor dem Umzug sollten die Pflanzen nicht mehr gedüngt und auch nicht mehr zu stark gegossen werden. Zudem ist es wichtig, sie gründlich auf Schädlinge zu untersuchen. Gerade Woll- und Schmierläuse können sich während der Wintermonate stark vermehren. Ist es drinnen zu warm und trocken, finden Spinnmilben gute Bedingungen vor.

Für viele Kübelpflanzen eignet sich im Winter ein heller, geschützter Platz bei etwa fünf bis sechs Grad Celsius. Während der Wintermonate sollten die Pflanzen nur wenig Wasser bekommen – Staunässe gilt es zu vermeiden, ebenso wie Zugluft und hohe Luftfeuchtigkeit.