Nach ihrer jüngsten OP meldet sich Skistar Lindsey Vonn erneut zu Wort. Sie spricht über ihren Crash bei der Olympia-Abfahrt und sagt: «Es war den Sturz wert.»

Treviso (dpa) – Skistar Lindsay Vonn hat nach einer weiteren Operation ihre Gedanken über ihre schicksalhafte Olympia-Abfahrt geteilt. «Ich wusste, was ich tat. Ich habe das Risiko gewählt», schrieb die 41-Jährige unter einem Instagram-Video. Vonn schildert darin zudem, dass die jüngste OP erfolgreich verlaufen sei und sie in die USA zurückkehren könne.

Der Alpin-Star war trotz eines Kreuzbandrisses im linken Knie am vergangenen Sonntag zur olympischen Abfahrt in Cortina d'Ampezzo angetreten. Bei ihrem Sturz hatte sich die Vancouver-Olympiasiegerin eine komplexe Schienbeinverletzung zugezogen. Diese wurde bereits mehrmals operiert – was für derartige Blessuren aber nicht ungewöhnlich ist. Zuletzt hatte Vonn ein Foto gezeigt, auf dem zu sehen war, wie ihr Bein von einem sogenannten Fixateur, also einem externen Metallgerüst, gestützt wird.

Vonn will wieder auf den Berg

Vonn bedankte sich für die vielen Zuschriften und unterstrich, dass sie absolut bereit für die Abfahrt war – physisch und psychisch. «Mental war ich perfekt. Klar, fokussiert, hungrig, aggressiv und doch völlig ruhig», schrieb Vonn. Doch selbst, wenn man die stärkste Person der Welt sei, habe der Berg noch immer alle Karten in der Hand.

«Es war den Sturz wert», teilte Vonn mit. «Wenn ich nachts die Augen schließen, dann bereue ich nichts und die Liebe für das Skifahren ist immer noch da. Ich freue mich auf den Moment, wenn ich wieder oben auf dem Berg stehen kann. Und das werde ich.»

Nach ihrer Entlassung aus der Klinik in Treviso und der Rückkehr in die Heimat will Vonn weitere Updates und Informationen über ihre Verletzung preisgeben. Zuvor hatte sie bereits angekündigt, dass in den USA womöglich weitere Operationen anstehen. Chefarzt Stefano Zanarella hatte in Bezug auf die Verletzung von einem komplizierten Fall gesprochen, sich aber mit dem Genesungsverlauf zufrieden gezeigt.