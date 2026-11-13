Rutschiger Boden, hoher Duscheinstieg, schlechtes Licht: All das macht Körperpflege beschwerlich - und gefährlich, vor allem im Alter oder bei Krankheit. Welche Maßnahmen dann Sinn machen können.

Hamburg (dpa/tmn) – Eine Krankheit, ein Unfall oder schlicht und einfach das Alter: Manchmal muss man das Bad umgestalten, damit es nach wie vor möglichst sicher und bequem genutzt werden kann. Die gute Nachricht: Auch ältere Bäder kann man mit Hilfsmitteln und gezielten Umbauten nachträglich barrierefreier gestalten. Und nicht immer sind die besonders aufwendig.

Rund um das Waschbecken lassen sich laut dem Online-Magazin «Ich pflege» (Ausgabe 02/2026) der Aktion «Das sichere Haus» (DSH) etwa Stützgriffe anbringen.

Ebenfalls sinnvoll fürs Waschbecken: Einhebelmischer mit Temperaturbegrenzung fürs Wasser. Sie lassen sich leicht bedienen – und vor allem ohne Risiko, dass das Wasser aus dem Hahn zu heiß wird.

Bei der Toilette können mobile Sitzerhöhungen das Hinsetzen und Aufstehen erleichtern, seitlich fest montierte Stützgriffe Halt geben.

Bodengleiche Duschen und Drehsitze erleichtern die Körperpflege.

Wer mit Anti-Rutsch-Aufkleber oder Beschichtungen in der Wanne arbeitet, kann das Risiko dort auszurutschen senken. Auch rutschhemmende oder kleinteilige Fliesen im Bad und flache, haftende Badematten können Stürzen vorbeugen.

An Griffen und Schaltern kann man recht einfach Markierungen für mehr Orientierung anbringen.

Förderung ist möglich: Man muss nicht alles allein zahlen

Gut zu wissen: Sind Umbaumaßnahmen notwendig, müssen Vermietern denen zustimmen, wenn man den Bedarf an Barrierefreiheit nachweisen kann. Vermieter können beim Auszug aber einen Rückbau verlangen. Das kann natürlich zusätzlich Kosten verursachen.

Am besten informiert man sich ohnehin vorab, welche Maßnahmen für mehr Barrierefreiheit gegebenenfalls von der Kranken- oder Pflegekasse finanziert oder bezuschusst werden können. Und welche im konkreten Bad und Einzelfall Sinn machen.

Beraten lassen können Sie sich dazu etwa bei Pflegestützpunkten, Wohnberatungsstellen oder – bei Krankenhausaufenthalten – dem Entlassmanagement von Kliniken.

Wichtig: Hilfsmittel erst nach der Zusage der Förderstelle kaufen – sonst verfällt der Anspruch auf Förderung. Dem Förderantrag wird üblicherweise ein Kostenvoranschlag beigefügt.