Test für Olympia
Von Paris nach Long Beach: Wellbrock siegt auch in den USA
Schwimm-Europameisterschaften in Frankreich
Florian Wellbrock war im Freiwasser auch in den USA nicht aufzuhalten. (Archivbild)
Gian Mattia D'alberto. DPA

Der Trip hat sich gelohnt: Florian Wellbrock siegt wenige Tage nach seiner erfolgreichen EM auch auf einem anderen Kontinent. Wichtig war für ihn aber nicht nur der Wettkampf.

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Long Beach (dpa) – Anderer Kontinent, aber derselbe Sieger: Florian Wellbrock hat kurz nach seinen drei EM-Goldmedaillen im Freiwasserschwimmen auch in den USA gewonnen. Der 28-Jährige siegte bei den Pan Pacific Championships im kalifornischen Long Beach vor dem in München trainierenden Mexikaner Paulo Strehlke Delgado und dem Italiener Dario Verani. Wichtiger als der Erfolg war für Wellbrock aber wohl die Erfahrung.

Der erfolgreichste Freiwasserschwimmer der Europameisterschaften von Paris war noch am Tag seines dritten Titels, am vergangenen Samstag, nach Los Angeles geflogen. «Es geht erst einmal darum, ein bisschen Olympiafeeling für 2028 zu kriegen», sagte er. Zwar fand das Rennen nicht auf der Strecke der Sommerspiele von 2028 statt, Wellbrock konnte auf dieser jedoch zweimal trainieren. Nun hängt er noch ein paar Urlaubstage an der US-Westküste dran.

© dpa-infocom, dpa:260811-930-515101/1

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