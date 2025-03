Dortmund (dpa) – Nach dem dramatischen Einzug ins Final-Four-Turnier der Nations League gegen Italien steht für Bundestrainer Julian Nagelsmann der weitere Jahresplan und der Weg zur Weltmeisterschaft 2026 fest. Die Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am 4. Juni (20.45 Uhr) in München gegen Portugal ihr Halbfinale in dem UEFA-Wettbewerb.

Um den Nations-League-Titel würde am 8. Juni (20.45 Uhr) im Endspiel ebenfalls in der Allianz Arena gegen den Sieger der Partie zwischen Spanien und Frankreich gespielt. Ansonsten ginge es am selben Tag gegen den anderen Halbfinal-Verlierer in Stuttgart (15.00 Uhr) um Platz drei.

WM-Quali-Gruppe steht jetzt fest

Die WM-Qualifikation beginnt für die DFB-Elf in der Gruppe A nun wie erhofft erst im September. Die Slowakei, Nordirland und Luxemburg sind zwischen dem 4. September und 17. November je zweimal die Kontrahenten.

Der Gruppensieger löst das direkte Ticket zum Turnier in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni-19. Juli 2026). Der Gruppenzweite muss in die Playoff-Runde im März 2026.

Die weiteren DFB-Termine 2025

Datum Gegner Ort Wettbewerb 4. Juni Portugal München Nations League, Halbfinale 8. Juni Spanien oder Frankreich München oder Stuttgart Nations League, Finale oder Spiel um Platz 3 4. September Slowakei Bratislava WM-Qualifikation 7. September Nordirland Köln WM-Qualifikation 10. Oktober Luxemburg Sinsheim WM-Qualifikation 13. Oktober Nordirland Belfast WM-Qualifikation 14. November Luxemburg Luxemburg WM-Qualifikation 17. November Slowakei Leipzig WM-Qualifikation Dezember - n.n. WM-Gruppenauslosung