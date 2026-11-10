Glühwein, Holzkunst und herzhaftes Essen - das gibt es überall. Doch fliegende Weihnachtsmänner, frivole Mitbringsel oder einen Hauch von Hogwarts? Das gibt es nur auf diesen Märkten.

Hamburg/Berlin (dpa/tmn) – Die Weihnachtmarktsaison hat begonnen, vielerorts haben schon die ersten Buden offen, ein Großteil folgt in den nächsten Wochen. Meist geht es klassisch zu auf den Märkten, mit Glühwein, Handwerk, gebrannten Mandeln und Champignonpfannen.

Und dann gibt es jene mit Stripshows, Magie, einem Weihnachtsmann am Drahtseil oder Vierbeinern als Zielgruppe. Ein kurzer Streifzug durch 5 von Deutschlands ungewöhnlichsten Weihnachtsmärkten in diesem Winter.

Santa Pauli

«Hamburgs geilster Weihnachtsmarkt» (Selbstbezeichnung) zählt zu jenen Märkten, die besonders früh dran sind: Er hat seit Montag geöffnet. Zum Start tanzten leicht bekleidende Showacts, es wurde Feuer gespuckt. Es geht frivol zu mit Stripshows und erotischen Spielzeugen zum Kaufen, doch auch die klassische Weihnachtsstimmung kommt nicht zu kurz. Der Markt auf dem Spielbudenplatz an der Reeperbahn hat bis 23. Dezember geöffnet.

Ho, ho, Hund

Viele Menschen, Lichter und die Lautstärke: Große Weihnachtsmärkte sind für Hunde vor allem Stress. Doch es gibt auch kleine Märkte, wo es entspannter zugeht und die Vierbeiner im Fokus stehen.

Etwa am Hundeauslaufgebiet im Berliner Grunewald, wo am ersten Adventswochenende (28. und 29. November) am Forsthaus Paulsborn Stände mit Hundefutter und Accessoires warten, natürlich auch mit Glühwein für Herrchen und Frauchen. Weitere Märkte mit Hundefokus sind unter anderem in Hürth bei Köln (13. bis. 15. November), Bad Sassendorf bei Soest (12. und 13. Dezember) oder im Wasserschloss Klaffenbach in Chemnitz (12. Dezember) geplant.

Weihnachtsflieger

In Filmen, Büchern und in Saarbrücken fliegt der Weihnachtsmann mit seinen Rentieren durch den Nachthimmel. In Saarbrücken? Richtig gelesen, dort ist der fliegende Weihnachtsmann das Aushängeschild des Christkindlmarkts (16. November bis 23. Dezember; am 22. November geschlossen).

Natürlich fliegt er nicht wirklich, sondern schwebt auf einem Drahtseil über den Markt. Doch die Show lässt, gerade wenn abends alles festlich leuchtet, nicht nur Kinderaugen strahlen. Sie findet in der Regel um 17.00 und 19.00 Uhr statt, an einzelnen Tagen auch zu anderen Uhrzeiten.

Harry Potter

Magie in München: Auf der zentral gelegenen Praterinsel ist ein kleiner «Harry Potter»-Weihnachtsmarkt geplant. Dahinter steckt der Streaminganbieter HBO Max, der mit den festlichen Buden den Start der neuen «Harry Potter»-Serie (zu sehen ab 25. Dezember) bewirbt.

Für Fans der Welt rund um die Zaubereischule Hogwarts dürfte der Besuch des Marktes (28. November bis 6. Dezember) mindestens schöne Erinnerungsfotos bringen. Was genau in den Buden angeboten wird, wurde indes noch nicht verraten. Es hieß nur, das kulinarische Angebot solle von «Harry Potter» inspiriert sein. Vielleicht gibt es Butterbier und Schokofrösche?

Märchenhaft

Auf dem Kasseler Märchenweihnachtsmarkt (23. November bis 30. Dezember; vom 24. bis 26. Dezember geschlossen) ist der Name Programm: Hier läuft das tapfere Schneiderlein, die Figur aus der Erzählung der Brüder Grimm, jeden Nachmittag für anderthalb Stunden durch die Buden. Es gibt einen Märchenwald, eine 22 Meter große Pyramide mit Märchenfiguren und eine 70 Meter lange Märchenrutsche.

Und auch in Kassel fliegt, bis 23. Dezember einmal täglich ab 17.00 Uhr, ein Weihnachtsmann durch die Luft – und seilt sich im Anschluss sogar ab, um Süßigkeiten zu verteilen. In der Verkleidung stecken Hochseilartisten.