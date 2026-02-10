Sie haben noch keine Idee, wie Sie an Fasching aussehen möchten? Kein Problem: Ein Make-up-Artist erklärt, wie Sie sich Schritt für Schritt in Mondgöttin, Katze, Clown und Co. verwandeln können.

München (dpa/tmn) – Bunt wie ein Schmetterling, geheimnisvoll wie eine Katze? Wer zu Fasching mittels Schminke in eine andere Rolle schlüpfen will, braucht dafür oft gar nicht so viele Produkte. Make-up-Artist Lukas Wythe zeigt Schritt für Schritt, wie fünf beliebte Faschingsmotive auch Anfängern mit wenig Aufwand gelingen.

1. Mondgöttin

Um sich selbst – zumindest zu Karneval – in eine Mondgöttin zu verwandeln, braucht man Folgendes:

helle Foundation oder silberfarbene Gesichtsfarbe

silberne und blaue Lidschattenfarben

weißen Eyeliner

Glitzer

einen Pinsel oder Schwamm

Und so geht’s:

Zuerst wird das Gesicht hell grundiert, auch Hals und Stirn sollten nicht ausgespart werden. Danach die Augen mit silbernen und blauen Tönen betonen und weich verblenden, um einen mystischen Effekt zu erzielen. Anschließend lassen sich mit weißem Eyeliner Sterne und Halbmond auf Stirn, Schläfen oder Wangen malen. Die Wangen werden leicht schattiert.

Zum Abschluss wird sparsam Glitzer aufgetragen und alles fixiert. Wer mag, kann die Lippen dazu dunkel schminken oder mit ein wenig Lipgloss zum Glänzen bringen.

Tipp: Weniger ist oft mehr: Einzelne Akzente wirken laut Wythe edel und magisch.

2. Clown

Für den Clown-Look braucht es nicht viele Zutaten:

weiße Foundation oder Gesichtsfarbe

roten Lippenstift

bunte Farben wie etwa Blau

schwarzen Eyeliner

Pinsel oder Schwamm.

Und so geht’s:

Zunächst wird das gesamte Gesicht mit weißer Foundation abgedeckt. Kleine Unebenheiten sind dabei kein Problem: Sie unterstreichen den selbstgemachten Look. Nun die Lippen mit roter Farbe über die natürliche Lippenform hinaus bemalen. Perfektionismus ist hier nicht gefragt: Die Ränder dürfen ungleichmäßig ausfallen.

Im nächsten Schritt werden die Augen mit schwarzem Eyeliner umrundet. Setzen Sie außerdem bunte Akzente auf Lider und Wangen. Kleine Details wie Punkte, Herzen oder Dreiecke machen sich gut auf der Stirn oder den Wangen. Zum Schluss die Farben leicht verwischen.

Tipp: Finger eignen sich besser als Pinsel, um die Farben sanft zu verblenden und ein spielerisches Chaos zu erzeugen.

3. Reh

Rehaugen und weiße Punkte? Um den Bambi-Look zu schminken, braucht man Folgendes:

helle Foundation

braune und weiße Gesichtsfarbe

schwarzen Eyeliner

Pinsel oder Schwämmchen

Optional: Fake-Lashes oder etwas Glitzer

Und so geht’s:

Zunächst das Gesicht gründlich reinigen und anschließend möglichst gleichmäßig mit heller Foundation grundieren. Auch Hals und Haaransatz sollten einbezogen werden, damit keine harten Übergänge entstehen. Anschließend werden mit brauner Farbe sanfte Konturen auf Stirn und Wangen gesetzt. Das soll die typische Reh-Form erzeugen.

Im nächsten Schritt folgen die charakteristischen Bambi-Flecken: Dafür kleine weiße Punkte auf Wangen und Stirn tupfen und vereinzelt dunklere Punkte ergänzen. Die Punkte für einen natürlichen Look bewusst unregelmäßig setzen.

Nun die Augen mit schwarzem Eyeliner betonen. Wer sie noch stärker in den Fokus rücken will, kann Fake-Lashes aufkleben. Zum Abschluss kann man etwas Glitzer auf die Wangenknochen oder die stirn setzen und die Lippen mit hellen Rosa- oder Beigetönen schminken. Nun das Make-up fixieren.

Tipp: Laut Make-up-Artist Lukas Wythe eignen sich Finger oder kleine Schwämmchen besonders gut, um die Bambi-Flecken im Gesicht weich zu verblenden.

4. Schmetterling

Sie wollen Ihr Gesicht zu Fasching mit bunten Schmetterlingsflügeln zieren. Dann ist filigranes Schminken gefragt. Und Folgendes:

helle Foundation

bunte Lidschattenpalette (etwa Pastell- oder Neonfarben)

schwarzer Eyeliner

feine Pinsel

Schwamm

Optional: Glitzer

Und so geht’s:

Zunächst das Gesicht grundieren. Danach wird die Form der Schmetterlingsflügel angelegt: Dafür mit schwarzem Eyeliner geschwungene Linien über Augen und Wangen ziehen. Anschließend die Flächen mit buntem Lidschatten ausmalen und die Farben weich ineinander verblenden. Feine Punkte oder Linien sorgen für zusätzliche Details, Highlights lassen sich mit Glitzer setzen.

Die Lippen bleiben diesem Look hell – oder greifen einen Farbton aus den Flügeln auf.

Tipp: Für mehr Symmetrie empfiehlt Wythe, die Flügelformen leicht mit einem weißen Kajal vorzuzeichnen.

5. Katze

Die Katze ist ein eher minimalistischer Faschings-Look. Dafür brauchen Sie:

eine zum Hautton passende Foundation

schwarzen Eyeliner

Lidschatten in verschiedenen Brauntönen

Pinsel oder Schwamm.

Und so geht’s:

Nach der Reinigung das Gesicht gleichmäßig grundieren und leicht abpudern. Nun mit schwarzem Eyeliner eine klare Linie am Wimpernkranz entlang ziehen und nach außen verlängern, um den typischen Katzenblick zu erzeugen.

Danach wird die Nasenspitze schwarz ausgemalt – und von dort aus feine Linien auf die Wangen gezogen. Sie sollen die Schnurrhaare andeuten. Anschließend Lidschatten auftragen und sanft verblenden. Die Lippen können – je nach gewünschtem Stil – natürlich bleiben oder mit rotem Lippenstift farblich stärker betont werden. Wer mag, setzt zum Schluss dezente Glitzerakzente auf Stirn oder Augenpartie.

Tipp: Leicht verwischte Linien lassen den Look weniger streng erscheinen.