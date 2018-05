Schloss Stolzenfels: Die Rheinromantik jubiliert (Mit RZ-Drohnenvideo)

Was für ein Drama, dieser steile Aufstieg. Was für eine Dramatik, diese steilen Blicke. Auf den Rhein, Koblenz, Marksburg, Burg Lahneck, Stolzenfels. Man sieht es schon von Weitem. Dieses helle, lichte Schloss, das auf dem Hang am Fuß des Hunsrücks thront. Doch nur wer die Serpentinen und Hangwege hochstapft, dem erschließt sich das Gesamtkunstwerk. Der Weg ist das Ziel. Per Video aus unserer Drohne können Sie den Blick von oben auf das Schloss genießen.

Vom Schloss Stolzenfels aus hat der Besucher einen herrlichen Blick.

Foto: Sascha Ditscher



Von unsererem Redakteur Christian Kunst

Der Aufstieg ist eine Entdeckungsreise. Gemächlich kann man die Serpentinen nach oben trotten. Zeit für Detailblicke, fürs Sinnieren und fantastische Aussichten aufs Rheintal. Oft werden die Augen gelenkt – typisch für die Romantik – durch bewusst gepflanzte Bäume, deren Wipfel die Blicke rahmen.

Einst stand da droben die Grenzburg des Trierer Erzbischofs Arnold von Isenburg, erschaffen im 13. Jahrhundert als Machtbeweis gegen den Bischof von Mainz und den Grafen von Katzenelnbogen, die auf der anderen Rheinseite mit Burg Lahneck und Marksburg Zeichen gesetzt hatten. Später war die Stolzenfels kurtrierische Zollburg, ehe französische Truppen sie Ende des 17. Jahrhunderts zerstörten. Die Stadt Koblenz schenkte die Ruine im Jahr 1823 dem preußischen Kronprinzen Friedrich Wilhelm IV., ab 1840 König. Der ließ auf den Burgresten das Schloss entstehen, ab 1842 seine Sommerresidenz, und die seiner geliebten Frau Elisabeth von Bayern.

Heute muss man sagen: Koblenz hat sich und seinen Bürgern ein Geschenk gemacht. 174 Jahre später kommt die Arbeit des Architekten Friedrich August Stüler und die des Gartenbaumeisters Peter Joseph Lenné erst richtig zur Geltung. Lenné hat einen wildromantischen Aufstieg zum Schloss geschaffen: Nach einem gigantischen Aquädukt spaziert der Besucher durch ein Spiel von Licht und Schatten, unter Traubeneichen und Linden. Ständig wechseln die Farben. Gerade in der oft schwül-heißen Jahreszeit findet der Wanderer feucht-kühle Rastplätze unter Bäumen, an Grotten oder plätschernden Wasserfällen. Mehr als 40 Vogelarten geben dazu ein Konzert. Ein perfektes, in Koblenz oft verkanntes Naherholungsgebiet, das alle Sinne stillt.

Hoch droben wird es noch einmal düster, tief rankt das Grün auf den Weg, der sich dann ins Lichte öffnet. Das Schloss, der Blick ins Rheintal – Lohn für des Aufstiegs Mühsal. Verwundert blickt man auf die Gemäuer, mal mittelalterlich, mal 19. Jahrhundert. Zwei Drittel der einstigen Burg sind bis heute erhalten. Friedrich Wilhelm IV. war ein begeisterter Konservator des Mittelalters. Und er liebte die Anspielungen, wie bei der erst 1845 entstandenen neugotischen Kapelle – der Apollinariskirche in Remagen nachempfunden. Bis heute kann man hier heiraten. Im Schloss gibt es unzählige Orte zum Schmachten und Sinnieren, auf den Stufen des Pergola-Gartens, in dem Rosenranken Schatten spenden, oder am Fenster des Königin-Zimmers, von dem der Blick über den Rhein nach Koblenz schweift.

Kaum woanders ist die Rheinromantik so erlebbar wie in Stolzenfels. Das liegt auch an vielen Zeichen der Liebesheirat von Friedrich Wilhelm und Elisabeth. Die blau-weiß-bayerischen Kacheln in vielen Kaminen oder die Tatsache, dass der König seiner Gemahlin das schönere Zimmer schenkte.

Als die Amerikaner 1945 das Schloss eroberten, da waren sie hin und weg, erinnert sich Reinhold Gottwald, Chef des Fördervereins. Damals wurde er als Siebenjähriger von den Amerikanern auf das Schloss evakuiert. Er lebte mit seiner Mutter im Wohnzimmer des Königs. Dort waren sie sicher, obwohl die Deutschen auf der anderen Rheinseite standen. Fast scheint es, als sei ihnen das Schloss heilig gewesen. „Es war wohl das erste Mal, dass die Kultur die Menschen schützt, und nicht der Mensch die Kultur schützen muss“, sagt Angela Kaiser-Lahme, Direktorin bei der Generaldirektion Kulturelles Erbe in Rheinland-Pfalz.

Alles Wissenswerte zur Stolzenfels



Anfahrt:

Die Schloss Stolzenfels liegt nur wenige Kilometer entfernt vom Koblenzer Stadtzentrum oberhalb des gleichnamigen Stadtteils an der B 9 in Richtung Boppard. Parkplätze findet man im Parkhaus kurz vor der Schranke zum Fußweg hoch zum Schloss. In Ausnahmefällen können Gäste mit Handicap auch zum Schloss hochfahren. Außerdem gibt es zahlreiche Schiffe, die in Stolzenfels anlegen. Öffnungszeiten:

Im Januar und Februar ist das Schloss nur samstags und sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet, im März täglich von 9 bis 17 Uhr, von April bis September von 9 bis 18 Uhr, im Oktober und November von 9 bis 17 Uhr, im Dezember geschlossen, Montags ist das Schloss außer an Feiertagen immer geschlossen, letzter Einlass ist 45 Minuten vor Schließung. Eintritt:

Der Eintritt zum Schloss kostet für Erwachsene 5 Euro (ermäßigt 4 Euro), für Kinder und Jugendliche 3 Euro. Gruppen ab 10 Personen zahlen 4,50 Euro pro Person, Kinder und Jugendliche 2 Euro. Familien zahlen 5 Euro (1 Erwachsener plus Kinder) oder 10 Euro (2 Erwachsene plus Kinder). Der Eintrittspreis beinhaltet eine 35 bis 40 Minuten lange Führung durch das Schloss und die Außenanlagen. Geheimtipp:

Machen Sie eine Führung durch den malerisch-verzauberten Schlosspark (Anmeldung nötig). Ebenso schön sind die vielen musikalischen Veranstaltungen, besonders in der Sommerhalle, beispielsweise Konzerte der Villa Musica. Auch für Kinder gibt es immer wieder tolle Führungen. Tipp: Reisen Sie nicht mit dem Auto an, sondern nehmen Sie die Bahn oder das Fahrrad und genießen auf dem Weg zur Stolzenfels das schöne Rheintal, oder nehmen Sie das Schiff von Koblenz aus. Adresse:

Rhenser Straße 15 in 56075 Koblenz, Telefon: 0261/ 51 656, Homepage www.schloss-stolzenfels.de, E-Mail: bsa@gdke.rlp.de

Zurück zur Übersicht