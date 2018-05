Schloss Sayn: Zu Gast bei Fürstens (Mit RZ-Drohnenvideo)

Die Burg Sayn ist ein verwunschener Ort. Der dichte Wald gibt die Ruine Besuchern, die sich ihr über die schmale Abzweigung der L 306 zwischen Bendorf und Stromberg nähern, erst spät preis. Zuerst taucht der wuchtige Bergfried mit seinen bis zu 4,50 Meter dicken Mauern über den Baumwipfeln auf.

Von unserem Redakteur Dirk Eberz

Vom Parkplatz sind es dann nur noch wenige Meter zu Fuß bis zum Eingang der efeubewachsenen Feste, von der aus das Adelsgeschlecht Sayn-Wittgenstein ab 1182 mehr als vier Jahrhunderte lang die Region beherrschte. Von hier schweift der Blick bis weit ins Rheintal und in den Westerwald.

An der alten Schlosskapelle vorbei geht's durch ein großes Holztor, über dem der Sayner Löwe prangt, zum Burghof mit der früheren Schenke, die heute für Feste gemietet werden kann. Schon früher wurde auf der Burg viel gezecht. Und im Winter hinter zugigen Gemäuern gefroren. Bis die Anlage von den Schweden zerstört wurde und in einen Dornröschenschlaf fiel, aus dem sie erst Jahrhunderte später erweckt wurde.

Von Burg Sayn sind es nur wenige Hundert Meter bergab in die Neuzeit. Zum Märchenschloss Sayn, dessen Fassade sich in der Mittagssonne leuchtend hell vom blauen Himmel abhebt. Schwer zu glauben, dass sich hier noch bis in die 90er-Jahre ein trostloser Anblick bot, nachdem das Mitte des 19. Jahrhunderts erbaute Schloss 1945 in den Kriegswirren in Schutt und Asche gelegt wurde. Auferstanden aus Ruinen.

Wir werden vom Hausherr persönlich empfangen. Anrede? Fürst. Notfalls auch Prinz. „So steht es bei mir im Pass“, sagt Fürst Alexander von Sayn-Wittgenstein. So viel Adel muss schon ein. „Sugar“ hingegen lässt mitunter etwas die Contenance vermissen. Die Hündin wedelt erwartungsvoll mit dem Schwanz und schießt dann an den alten Fotos vom Wiederaufbau des Schlosses vorbei über die Treppe nach oben ins stuckverzierte Treppenhaus, dass sich über mehrere Stockwerke erstreckt. Vor einem gut 15 Quadratmeter großen Gemälde wälzt sich „Sugar“ genüsslich am Boden. Peter von Sayn-Wittgenstein blickt uns streng an. „Mein Urururgroßvater“, sagt der Schlossherr. „In der Uniform eines russischen Generalfeldmarschalls.“ Das Geschlecht ist eben international aufgestellt. Seit dem 12. Jahrhundert, als die Adelsdynastie erstmals erwähnt worden ist, haben sich die Sayn-Wittgensteins kreuz und quer durch Europa verheiratet. „Die Kroaten haben sogar ihr Wappen von uns übernommen“, betont das Familienoberhaupt stolz.

Nur mit Schlossgeistern kann die Familie nicht aufwarten. Dafür aber mit einem edlen Knochen. Ob „Sugar“ deshalb so forsch in die Schlosskapelle stürmt? „Kein Problem, die ist katholisch“, sagt der Hausherr. An der Reliquie der Heiligen Elisabeth aus dem 13. Jahrhundert zu knabbern, wäre dann aber doch ein unverzeihliches Sakrileg. Sicherheitshalber haben Goldschmiede den kostbaren Armknochen schon vor Jahrhunderten prunkvoll eingefasst.

Die Reliquie hat Fürst Alexanders schillernde Ahnin Leonilla 1860 zum Inventar der Schlosskapelle beigesteuert. Die schöne Fürstin hat es mit 102 Lebensjahren sogar ins Guinnessbuch der Rekorde geschafft, wie Fürst Alexander stolz betont. Als ältestes Mitglied einer hochadeligen Familie. „Bei Queen Mum haben wir da kurzfristig schon etwas gezittert“, sagt Fürst Alexander. Aber der Rekord hat bekanntlich gehalten.

Leonillas Porträt kann man in einem der Gobelinzimmern des Schlosses bewundern, die normalerweise Sonderführungen vorbehalten sind. Wer etwas über die Frauen des Adelsgeschlechts wissen will, kann sich in den prächtigen Salons ausgiebig informieren.

Mittlerweile geht's es bei den Sayn-Wittgensteins weit bürgerlicher zu. Der Fürst selbst startete als junger Mann eine Karriere als Rennfahrer, die erst nach der Hochzeit jäh ausgebremst wurde. „Mein Schwiegervater sagte damals: Schluss damit“. Heute fährt er höchstens mal in der Seifenkiste mit. Und dann ist da natürlich auch noch Alexanders Mutter, Marianne von Sayn-Wittgenstein. Die Berufsfotografin führte ein Leben in der High Society. Tolle Schnappschüsse mit Promis gibt's im Schloss zu sehen. Für sie ließ sich Maria Callas mit Hund auf dem Rücken beim Schnorcheln ablichten, zog Playboy Gunter Sachs den Bauch ein. Auch wer den griechischen Milliardär Aristoteles Onassis mal dabei sehen will, wie er sich für eine Reparatur unters Auto legt, kommt in Sayn auf seinen Kosten.

Im Garten der Schmetterlinge im weitläufigen Schlosspark übernimmt die Fürstin. Es ist heiß und schwül. Beinahe tropisch. Tiere in leuchtenden Farben flattern durch die Luft. Blau-schwarze, grüne, zitronengelbe. Eines landet auf der Schulter von Gabriela von Sayn-Wittgenstein. Ein brauner Bananenfalter. Leicht zu erkennen an den beiden großen Augen auf den Flügeln. War gerade eben noch zu Tisch. Bananen. Was sonst. Die werden von den Mitarbeitern auf Tellern serviert. „Am liebsten haben es die Bananenfalter, wenn es schon gärt“, sagt die Hausherrin. Ob sich so der schwankende Flug erklären lässt?

Knapp 150 Schmetterlingsarten tummeln sich derzeit auf wenigen Quadratmetern mitten im Sayner Schlosspark. Aus Süd- und Mittelamerika, Afrika, Malaysia und den Philippinen. Wunderschön, aber höchst kurzlebig. „Schmetterlinge werden zwischen drei Wochen und eineinhalb Monaten“, sagt die Fürstin. Und so muss ständig Nachschub her. „Das ist unsere Puppenstube“, erklärt die 59-Jährige. Eher kümmerlich hängen sie hier wie verschrumpelte Blätter von profanen Holzlatten herab. Kaum zu glauben, dass daraus mal eine echte Schönheit werden soll.

Schildkröten gibt's im Garten übrigens auch. Man muss schon aufpassen, nicht versehentlich auf eine zu treten. Die meisten dösen jedoch auf Steinen rund um den Teich vor sich hin. Gern auch im Knäuel. Kleine klammern sich an größere. „Viele sind Findelkinder“, betont die Fürstin. Heimlich ausgesetzt von Besuchern. Ein ständiges Ärgernis für die Fürstin. Denn der Platz ist beengt. Immerhin scheinen sich die Tiere in der Nachbarschaft der prächtigen Koikarpfen pudelwohl zu fühlen.

Alles Wissenswerte zum Schloss Sayn



Anfahrt:

Über die A 48, Abfahrt Bendorf/Neuwied. Dann auf die B 413 in Richtung Bendorf. Danach ist der Weg sehr gut ausgeschildert.

Öffnungszeiten:

Schloss Sayn steht Besuchern bis Ende September von 10 bis 18 Uhr offen. Der Schmetterlingsgarten ist bis 27. November täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Schmetterlingsgarten und Schloss sind barrierefrei. Eintrittspreise:

Der Eintritt fürs Schloss beträgt für Einzelbesucher 5 Euro, für Kinder 3,50 Euro. Familien zahlen 11 Euro. Einzelbesucher des Schmetterlingsgartens zahlen 7,50, Kinder 5, Familien 19,50 Euro. Kombi-Tickets gibt's für 9,50 Euro (Erwachsene), 7 Euro (Kinder) und 23,50 Euro (Familien). Führungen:

Die Führung „Fürstin zwischen Schloss und Schmetterlingen“ kostet 11 Euro pro Person. Die privaten fürstlichen Salons gibt es für 8,50 Euro zu sehen. Gastronomie:

Das Schlossrestaurant mit Terrasse und Blick auf den Park ist dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Mehr Informationen gibt es unter Telefon 02622/889 683 oder im Internet Internet unter www.saynerzeit.de. Einkehren können Besucher auch im Restaurant „DieSayn Burg“ auf Burg Sayn. Etwa am offenen Kamin im Gewölbekeller. Oder auf der Terrasse. Öffnungszeiten und Infos gibt es unter Tel. 02622/7266 oder im Internet unter www.diesaynburg.de. Geheimtipp:

Im Garten der Schmetterlinge gibt es rund 150 verschiedene Arten zu sehen. Auf Schloss Sayn kann sowohl kirchlich als auch standesamtlich geheiratet werden. Für die Feier steht die Burg bereit. Die Hochzeitsnacht kann das Paar dann im Bergfried verbringen. Adresse:

Schloss Sayn, Schlossstraße 100, 56170 Bendorf-Sayn, Telefon 02622/90240 oder per E-Mail an schloss@sayn.de

