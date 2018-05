Schloss Bürresheim: Das wohnfertige Märchenschloss (Mit RZ-Drohnenvideo)

Wer erleben möchte, wie der Adel lebte, findet hier eine unzerstörte und umfassend ausgestattete Anlage. Auch aus der Luft sieht das Schloss traumhaft aus – wir nehmen Sie mit!



Wer sich auf die Suche nach Bürresheim macht, könnte meinen, man habe das schnuckelige Märchenschloss absichtlich versteckt. Vor bald 900 Jahren ergab das noch Sinn, zur Entstehungszeit der ursprünglichen Burg waren Reisende oftmals wenig freundlich gesinnt. Aber heute dürfte das Schmuckstück ruhig besser ausgeschildert sein – zumal dem Suchenden in Schlossnähe mangels Mobilfunknetz nicht einmal das allwissende Handy hilft. Doch dann ist er da, der große „Wow!“-Moment: Man biegt im Nettetal um die Kurve – und schaut unvermittelt von der Landstraße aus über den Barockgarten auf das Schloss. Das ist ähnlich spektakulär gelegen wie die wesentlich größere Burg Eltz – trotzdem bleibt Bürresheim ein ewiger Geheimtipp im Schatten der Burg, trotz beachtlicher Investitionen des Landes.

An der Lage kann das eigentlich nicht liegen: Umgeben von üppigen Wäldern, umflossen von Nitz und Nette und durch die nimmermüde Bautätigkeit – Lehnsherren der hier residierenden Adelsfamilien waren die Kölner und Trierer Erzbischöfe, bis die Anlage in den Besitz derer von Breidbach kam – ist Bürresheim ein wahres Bilderbuchschloss. Jedenfalls für den, der wissen will, wie der Adel wirklich lebte, denn das ist fast nirgend so gut zu erleben auf Bürresheim. Wer sich für Baugeschichte interessiert, erlebt hier eine gewaltige Stilvielfalt: Vom ältesten Burgteil, der Kölner Burg, der als Ruine immer noch viel hermacht, bis zu barocken Bauten sind alle Epochen hier wie Jahresringe eines Baumes sehr gut zu erkennen.

Beim Näher- und Eintreten erfährt man am eigenen Leib, wie sich das Schloss allzu großen Besuchermassen erfolgreich widersetzt: Vor den Genuss der Besichtigung haben die Altvorderen den steilen Kanonengang gesetzt – einen steinigen Weg, der überwunden werden muss und für Kinderwagen, Stöckelschuhen oder Mobilitätseingeschränkte zum Hindernis werden kann. Barrierefreiheit ist eben eine Erfindung erst unserer Tage.

Die Schlosskapelle verfügt über einen geschnitzten Barockaltar, in den Fenstern auf der linken Seite (nicht im Bild) befinden sich zwei Ornametscheiben, die um 1220 entstanden und damit zu den ältesten in Rheinland-Pfalz erhaltenen Glasfenstern zählen.



Als käme der Briefeschreiber gleich wieder an den Schreibtisch zurück: In Bürresheim ist die Zeit 1921 stehengeblieben – bis dahin war das Anwesen ununterbrochen bewohnt. 1938 verkaufte die letzte Besitzerin das Schloss ans Land.



Mit seiner abwechslungsreichen Dachlandschaft, seinen Türmchen und Vorsprüngen sieht die verwinkelte Anlage des Bürresheimer Schlosses genauso malerisch aus die von Burg Eltz – in Sachen Publikumszuspruch steht Bürresheim allerdings sehr im Schatten der Burg.



Einfach prachtvoll: die Ostwand des Musikzimmers von Schloss Bürresheim.



Nach umfangreichen Sanierungsmaßnahmen strahlt der Schlosshof in alter Frische – er diente schon mehrfach als Drehort. Schloss Bürresheim war in Märchenfilmen zu sehen – aber auch in "Indiana Jones III".



Rustikales Schlafvergnügen: Das Besondere an Schloss Bürresheim ist die sprichwörtlich wohnfertige Ausstattung. Es wurde von den letzten Besitzern so verlassen, wie es war – und ist damit ein echtes Unikum unter den Schlössern und Altertümern unseres Landes.



Wenn in Schloss Bürresheim das eine oder andere Fenster oder Fensterbild sakral wirkt, hat das einen guten Grund: Als 1802 bei der Säkularisation die nahegelegene Abtei Maria Laach aufgehoben wurde, bedienten sich die Schlossherren – Recycling einmal anders.



Der Palas der Kölner Burg reckt sich stolz in den Himmel.



Selbst der Ruinenteil des Schlosses – die sogenannte Kölner Burg – ist schön anzuschauen: Die Generaldirektion Kulturelles Erbe sinnt über verschiedene Sicherungs- und Überdachungsmöglichkeiten nach, um diese Flächen für Veranstaltungen nutzbar zu machen.



Belohnt wird der Aufstieg durch den zweiten „Wow!“-Moment: Den Blick in den pittoresken Innenhof, in dem besonders die vor Kurzem gründlich sanierten Gebäude auffallen. Wer noch mehr sehen will, muss ab hier zahlen: Im Schloss ist die Besichtigung nur im Rahmen einer Führung möglich, doch die garantiert ein drittes „Wow!“. Da das Schloss von seinen letzten Besitzern 1938 wohnfertig an den Staat verkauft wurde, sind die Räume genau so erhalten, wie sie genutzt wurden: Mit vielen Möbeln und privaten Bildern an der Wand – und nicht im aseptischen Dekorationsmodus, den wir von vielen Burgen und Schlössern kennen. Bürresheim zeigt sich von Raum zu Raum mal prachtvoll, mal rustikal, teilweise ganz schön zugestellt – immer aber authentisch und nicht als Disney-Schloss.

Das Land hat viel unternommen, um Bürresheim bekannter zu machen – viele Ideen scheitern an der geringen Größe der zur Verfügung stehenden Räume. Den einzelnen Burgenfreund braucht das nicht zukümmern: Ein Familienausflug ist ja schießlich keine Massenveranstaltung. Und wo bekommt man schon so viel „Wow!“ für so wenig (Eintritts-)Geld?

Alles Wissenswerte zu Schloss Bürresheim



Anfahrt:

Mit dem Auto erreicht man Schloss Bürresheim über die A 48 (Abfahrt Mayen) oder die A 61 (Abfahrt Mendig). Navigationssysteme folgen entweder dem Eintrag „Schloss Bürresheim“ oder der Adresse „L83, 56727 Mayen“). Mit der Bahn besteht beispielsweise die Möglichkeit zur Anfahrt vom Hauptbahnhof Andernach mit der Pellenz-Eifel-Bahn nach Mayen-Ost. Von Mayen-Ost fahren die Buslininen 340 und 814 bis Schloss Bürresheim. Öffnungszeiten:

Schloss Bürresheim ist Januar – März von 9 bis 17 Uhr, April – September von 9 bis 18 Uhr und Oktober und November von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist 45 Minuten vor Schließung. Besichtigung nur mit Führung. Eintrittspreis:

Erwachsene 5 Euro (ermäßigt 4 Euro), Kinder und Jugendliche Euro. Ermäßigungen für Gruppen und Familien. Gastronomie:

Schloss Bürresheim selbst verfügt über keine Gastronomie, ganz in der Nähe bietet das Restaurant in der liebevoll sanierten Hammesmühle anspruchsvolle Küche zu fairen Preisen (Hammesmühle 1, Tel. 02651/764 64). Geheimtipp:

Für kleine und große Besucher sind das „Große barocke Märchenfest“ am 17 Juli und das „Barockfest mit Musik und Tanz im Schloss“ ein Pflichttermin. Und Heiratswillige mit eher übersichtlicher Gästeschar können im Festsaal des Schlosses standesamtlich und in der Kapelle sogar kirchlich getraut werden. Adresse: Schloss Bürresheim, 56727 Mayen. Telefon: 02651/764 40, im Internet unter www.burgen-rlp.de, E-Mail: bsa@gdke.rlp.de

