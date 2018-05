Mystische Schmidtburg: Im Tal der Jahrtausende

Waffen schmiedende Kelten, Bronze gießende Römer und der Schinderhannes, der sich hier verschanzt hatte: Die „Gästeliste“ der Schmidtburg ist beeindruckend.

Von unserem Redakteur Armin Seibert

Letzter Bewohner war eben jener legendäre Räuberhauptmann. Und es halten sich die Gerüchte, dass er bei seiner Flucht hier einen Schatz zurückließ. Wohl nicht zuletzt deshalb umgibt die versteckt auf einem Bergsporn über dem Hahnenbachtal thronende mächtige Ruine bis heute ein Hauch von Mystik.

Dabei ist nicht nur die Ruine selbst, sondern bereits der Weg dorthin ein beeindruckendes Erlebnis. Denn der führt über die Hahnenbachtal-Tour, Deutschlands schönsten Wanderweg 2012, auf verwunschenen Pfaden durchs „Tal der Jahrtausende“. Es trägt seinen Namen, weil dort die rekonstruierte Keltensiedlung Altburg und das Besucherbergwerk Herrenberg mit einem Fossilienmuseum Einblicke in die Geschichte ermöglichen. Etwa auf der Hälfte des Premiumwanderwegs gibt der Wald den Blick auf die eigentliche Attraktion frei – die malerische Ruine der Schmidtburg. Ein überwältigender Moment.

Und das Gemäuer hält, was der erste Eindruck verspricht. Es ist ein Ort zum Entspannen, der es auf geheimnisvolle Art schafft, den Besucher zu erden. Denn obwohl es im Land nur wenige größere Burgen gibt, ist zumindest an Wochentagen die Chance groß, diese Ruine allein zu entdecken. Kein Straßen- und Fluglärm, kein Handyempfang, nur der Wind rauscht und Vögel zwitschern. Die Stille auf dem einstigen Stammsitz der Wild- und Rheingrafen ist nahezu allumfassend.

Durchbrochen werden könnte sie durch ein Pläuschchen mit dem Burgvogt. Der 74-jährige Hans Georg Gerlach hält die Ruine seit fast 50 Jahren in Schuss. Er hat sich auf der Unterburg im Bergfried eingerichtet, den man über eine wacklige Hühnerleiter erklimmt. Ab und an trifft der Besucher auch Pfadfinder auf ihrem „Campingplatz“ an der Brücke, über die man die Ruine betritt. Der Zeltplatz ist rustikal – es gibt dort weder Dusche noch Strom. Die Naturcamper kümmern sich mit darum, dass die Anlage sauber bleibt. Jeder ist willkommen – ohne Eintritt, ohne Anmeldung. Das gehört zu den Besonderheiten der Schmidtburg, die dank Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen von 1981 bis 1987 entbuscht wurde. „Vorher konnte man nur ahnen, wo Gebäude standen“, sagt Gerlach. Mit einem Freund schneidet er ab und zu Ranken zurück, damit die Mauern nicht wieder zuwuchern.

Da es an und in der Ruine so schön ist, herrscht selbstverständlich nicht immer mystische Stille. Zu einigen wenigen Ereignissen im Sommer ist Hochbetrieb, beispielsweise beim Wanderspektakel „24 Stunden von Rheinland-Pfalz“ mit gut 200 Teilnehmern. Oder wenn der Archäologieverein Arata sein Jahresfest feiert. Dann wird die Burg zum Zeltplatz, und die Besucher lernen, wie Römer und Kelten einst lebten. Da wird geschmiedet, Leder genäht, Bronze gegossen. Eine beeindruckende Zeitreise.

Wer den Soonwaldsteig von Kirn nach Bingen erwandert, kann die Burg als Zwischenstation buchen. Motto: „Hinterlasse nichts außer deinen Fußspuren und nimm nichts mit außer Eindrücken“ – wie zum Beispiel die Karrenwege, wo sich Eisenräder einen halben Meter in den Schiefer gegraben haben. Oder die in den Fels geschlagene, ausgetretene Treppe zur Oberburg – eine Himmelsleiter. Und natürlich diese mystische Stille ...

Alles Wissenswerte zur Burgruine Schmidtburg



Anfahrt:

Mit dem Auto erreicht man die Schmidtburg entweder unter der Adresse Lützelsoonblick, 55608 Schneppenbach, oder auf der anderen Talseite des Hahnenbachs über den Burgweg, 55626 Bundenbach. Einen Parkplatz gibt es an der Besuchergrube Herrenberg. Sowohl von Bundenbach als auch von Schneppenbach sind es zu Fuß rund 25 Minuten bis zur Burg. Öffnungszeiten:

Die Burgruine ist ganzjährig geöffnet und kostet für den Besucher keinen Eintritt. Gastronomie:

In der Nähe gibt es das Hotel Forellenhof im Hahnenbachtal, Reinhardtsmühle 1, 55606 Rudolfshaus, www.hotel-forellenhof.de, Telefon 06544/373. Außerdem befindet sich im „Tal der Jahrtausende“ die Bergmannsschänke an der Schiefergrube Herrenberg, Telefon 06544/9272. Geheimtipp:

Eine Besonderheit ist das Zelten an der Burg. Möglich ist das unter anderem im Zeltlager Schmidtburg, Ansprechpartner Hans-Georg Gerlach, Telefon 06752/3160. Eine weitere Möglichkeit ist das Zelten auf einer Wiese an der Schmidtburg im Naturcamp Schneppenbach, Ansprechpartnerin Beate Thome, Meddersheim, Telefon 06751/853 134, mobil 0151/ 217 774 06. Sehenswert sind auch die keltische Höhensiedlung Altburg und das Besucherwerk Herrenberg in der Nähe. Führungen bietet der Natur- und Landschaftsführer Michael Brzoska aus Bundenbach, Telefon 06544/9520, www.wandern-im-hunsrueck.de, auch abseits ausgetretener Wege an. Ausflüge oder Feiern können über ihn organisiert werden. Adresse:

Schmidtburg, 55608 Schneppenbach, Internet www.burgen.de/deutschland/schmidtburg.

