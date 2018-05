Marksburg: Unneinnehmbare Burg erobert die Herzen der Besucher (Mit RZ-Drohnenvideo)

Die Marksburg ist die einzige nie zerstörte Höhenburg am Mittelrhein. Klingt wie ein Werbespruch, ist aber wahr. Denn hier wird Geschichte lebendig – mehr Mittelalter geht kaum noch. Mehr Burgenromantik auch nicht. Wir nehmen Sie mit in die Marksburg und zeigen ihnen das Gemäuer auch per Video aus der Luft.

Foto: Jennifer de Luca

Ein authentischer Blick in längst vergangene Zeiten hoch über dem Rhein. Die Marksburg lockt Menschen aus aller Herren Länder auf diesen Felskegel, 90 Meter hoch über Braubach und dem Rhein gelegen. Bis zu 2000 Besucher sind es an Spitzentagen. Dem Gewusel und Stimmengewirr trotzt das uralte Gemäuer mit überraschenden Einblicken ins Burgleben und manch einem stillen Winkel.

Schon von weither ist der strahlend helle Putz der Marksburg auszumachen. Auf den Ausflugsdampfern sind vor allem die Japaner kaum noch zu halten. Wen wundert's, dass Söhne Nippons die Burg in den 1990er-Jahren kaufen, Stein für Stein abtragen und im Land der aufgehenden Sonne wieder aufbauen wollten. Aus dem Geschäft wurde zum Glück nichts. Dafür steht jetzt eine originalgetreue Kopie der Kernburg auf der japanischen Insel Miyako-jima.

Wer die hölzerne Brücke am ersten Tor passiert hat, der kann also heute noch das Hufgeklapper der Streitrösser auf dem Weg über gewachsenen Fels erahnen. Zinnen und Türme, hohe Mauern und massive Tore – das Ambiente ist eindrucksvoller als jeder Ritterfilm. Doch fernab romantisierter Vorstellungen vom Mittelalter wird bei einer Führung gezeigt, wie der Alltag in einer Burg wirklich ausgesehen hat. „Das Leben im Mittelalter soll hier authentisch gezeigt werden“, sagt Burgvogt Gerhard Wagner, Geschäftsführer der Deutschen Burgenvereinigung, die die Marksburg im Jahr 1900 von Kaiser Wilhelm II. für 1000 Mark abgekauft hat. Bevor die Burg dann als Museum eingerichtet wurde, diente sie zur Zeit Napoleons als Staatsgefängnis. Denn wo man nur schwer hineinkommt, kommt man auch nur schwer wieder hinaus.

Wann genau die Marksburg einst errichtet wurde, liegt im Dunkeln. Vermutet wird, dass die reichen Silber- und Erzvorkommen rund um Braubach der Grund für den Bau waren. Erstmals wurde sie im Jahre 1231 urkundlich erwähnt. Aus dieser Zeit stammt die Ringmauer. Nur wenige Jahre später entstand auch der Bergfried, der hochragende Turm, sozusagen das Markenzeichen der befestigten Anlage. Übrigens: Zu keiner Zeit wurde sie ihrem Schicksal überlassen, stets war sie bewohnt – heute noch hat der Burgvogt Residenzpflicht.

Foto: Jennifer de Luca 6 von 15 In der Folterkammer im ehemaligen Pferdestall der Marksburg kann beispielsweise der Redensart "jemanden zur Sau machen" auf den Grund gegangen werden.





Foto: Mira Müller 7 von 15 Burgvogt Gerhard Wagner, Geschäftsführer der Deutschen Burgenvereinigung, lebt mit seiner Familie im Romanischen Palas in der Kernburg der Marksburg.





Foto: Mira Müller 8 von 15 Die Burgkapelle ist dem heiligen Markus gewidmet.





Foto: Deutsche Burgenvereinigung 9 von 15 Die Kemenate, das Schlafgemach des Burgherrn, gehörte zu den wenigen beheizten Räume einer Burg.





Foto: Deutsche Burgenvereinigung 10 von 15 In der Gotischen Küche wurden einst die Speisen zubereitet. Heute können dort bei Kerzenschein und knisterndem Kaminfeuer mittelalterliche Gelage abgehalten werden.





Foto: Deutsche Burgenvereinigung 11 von 15 Wohn-, Ess- und Arbeitszimmer: Im Rittersaal spielte sich im Mittelalter ein Großteil des höfischen Lebens ab.





Foto: Deutsche Burgenvereinigung 12 von 15 Die Gimbel'sche Sammlung zeigt eine Zusammenstellung von 14 lebensgroßen Figuren aus dem Jahr 1880. Sie veranschaulichen die Entwicklung der Panzerung des Kriegers von der Antike bis zur frühen Neuzeit.





Foto: Deutsche Burgenvereinigung 13 von 15 Die Kanonen in der großen Batterie stammen noch aus der napoleonischen Zeit. Zu Verteidigungszwecken wurden sie nie gebraucht, lediglich Salutschüsse wurden hier abgefeuert.





Foto: Mira Müller 14 von 15 In der Schmiede wurden kleinere Reparaturen vorgenommen und die Hufeisen für die Schlachtrösser hergestellt.





Ob imposanter Rittersaal oder prächtige Kemenate – jeder Winkel verströmt das Flair längst vergangener Jahrhunderte. Im Zwingergraben, wo die Recken einst patrouillierten, duftet und blüht es zauberhaft im Kräutergarten mit rund 150 Pflanzen von der Alraune bis hin zu Muskatellersalbei. Besonders stolz sind die heutigen Burgherren auf eine Sammlung, die die Entwicklung der Panzerung des Kriegers von der Antike über die Ritter bis zu den Musketieren der frühen Neuzeit dokumentiert. Bevor man wieder ins Hier und Jetzt entlassen wird, präsentiert sich die Historie noch mal von ihrer schaurigsten Seite: Folter- und Strafinstrumente wie die Streckbank, Fesseln und eiserne Schweinemasken sind im ehemaligen Pferdestall ausgestellt. Der hohe Gruselfaktor hat Geschichte: Die Marksburg war Sitz des Amtmanns, der als Vertreter des Fürsten die Gerichtsbarkeit ausführte. Eine Folterkammer gehörte also wahrscheinlich dazu.

Diese Einblicke in längst vergangene Zeiten lassen erahnen, wie beschwerlich und manchmal auch brutal, andererseits aber durchaus herrschaftlich und mondän die weltlichen Herrscher des Mittelalters lebten. Nicht umsonst gehört die Marksburg zu den herausragenden Sehenswürdigkeiten im Welterbe Oberes Mittelrheintal. Denn wo sonst, wenn nicht an einem solchen Originalschauplatz, lässt es sich so trefflich in das Mittelalter eintauchen?!

Alles Wissenswerte zur Marksburg



Anfahrt:

Die Marksburg hoch über Braubach liegt an der rechtsrheinischen B 42. Von der B 42 an der Abfahrt Braubach abbiegend, leiten Schilder den Weg zur Burg. Dort steht ein großer Parkplatz direkt unterhalb der Burg bereit (in der Sommersaison bewacht und kostenpflichtig). Ein Fußweg führt hinauf zur Burg. Wer mit dem Schiff oder Zug anreist oder das Auto in Braubach abstellen möchte, kann entweder mit der Marksburgbahn nach Voranmeldung unter 06773/587 ab der Rheinstraße hinauffahren oder von der Philippsburg aus über den Burgenlehrpfad, der auf 14 Schautafeln das Thema "Burgen" näherbringt, den Burgberg erklimmen.

Öffnungszeiten:

Die Burg ist ganzjärig geöffnet, lediglich der 24. und 25. Dezember sind Ruhetage Eintrittspreise:

Der Eintritt beträgt 7 Euro für Erwachsene, 6 Euro für Studenten, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre zahlen 5 Euro, bis 6 Jahre ist der Eintritt frei. Führungen:

Zwischen 10 und 17 Uhr finden in kurzen Abständen 50-minütige Führungen durch die Burg statt, vom 2. November bis Ostern gibt es zwischen 11 und 16 Uhr Führungen zur vollen Stunde. Hunde dürfen angeleint an der Führung teilnehmen. Kräutergarten-Spezialführungen und kombinierte Führungen zum Thema "Kräuter und Küche" finden nach Voranmeldung statt. Gastronomie:

Auf dem Burggelände gibt es das Selbstbedienungsrestaurant Marksburgschänke (ohne Eintritt erreichbar). Hier können kalte und heiße Getränke, ein kleiner Snack oder eine richtige Mahlzeit auf der Burgterrasse oder auch in der Marksburgschänke eingenommen werden. Wer einmal auf einer Burg feiern möchte, kann dies im großzügigen Festsaal machen. In der Zeit von April bis Oktober gibt es außerdem die Möglichkeit, die Gotische Küche im Innern der Kernburg für ein Rittermahl für 20 bis 60 Personen zu mieten. Zusätzliche Empfehlung:

Burgenbegeisterten sei an dieser Stelle das Schloss Philippsburg am Fuße der Marksburg ans Herz gelegt (in der Schlossstraße am Ortsausgang in Richtung Osterspai, auch über den Burgenlehrpfad zu Fuß erreichbar). Landgraf Philipp der II. von Hessen-Rheinfels ließ das Spätrenaissance-Schloss von 1568 bis 1571 als Witwensitz für seine Frau Anna Elisabeth von Pfalz-Simmern errichten. Neben dem Renaissancegarten hat hier das Europäische Burgeninstitut seinen Sitz. Eine umfangreiche Bibliothek mit rund 30000 Büchern sowie ein umfangreiches Dokumentationsarchiv und eine Plansammlung sind hier untergebracht, die werktags von 9.30 bis 16 Uhr erkundet werden kann. Geheimtipp:

Im Torhaus direkt hinter der ehemaligen Zugbrücke hat der Historiker Josef Kandel sein Refugium. Dort bietet er 500 bis 2500 Jahre alte, antike Schriften zum Verkauf an.

