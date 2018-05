Ehrenburg: Das Erlebnis steht im Vordergrund (Mit RZ-Drohnenvideo)

Aus unserem Archiv

Brodenbach

Andere Burgen kann man besichtigen, die Ehrenburg oberhalb von Brodenbach muss man erleben. An Sonntagen fliegen hier Pfeile, Katapulte werden schwungvoll abgefeuert, es wird getöpfert, geschmiedet, gefilzt, gewebt und Fladenbrot gebacken. „Lebendige Burg“ nennt sich das Spektakel in dem alten Gemäuer, dessen Geschichte bis ins Jahr 1161 zurückgeht. Das Spektakel geht in der Luft weiter – wir nehmen Sie per Drohnenflug mit!