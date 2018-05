Burgruine Olbrück: Ein Ort regen Treibens und einsamer Stille

Wie ein riesiges Gerippe ragen die Mauerreste des Palas der Burg Olbrück über dem Örtchen Hain im Brohltal empor. Schon von Weitem ist das Gemäuer gut zu sehen.

Foto: Uwe Sülflohn

Von unserer Mitarbeiterin Petra Ochs

Gewaltig ist auch der Anstieg zur Burg. Umgeben von Bäumen und Sträuchern, die sich um die Mauerreste breitgemacht haben, geht der Weg hinauf zur Burg. Steinerne Reste kommen immer näher. Mächtig trotzen sie der Zeit. Ein liebevoll gestalteter Wildkräutergarten am Fuße einer der Mauern lädt zum Verweilen, Gucken und vor allem Riechen ein. Wer schließlich das untere Burgtor durchschreitet, tritt in eine andere Welt: Pater Ansgar von Brune, der einst auf der Burg gelebt hat, nimmt die Besucher mit auf eine akustische Zeitreise über das Burggelände. An insgesamt zehn Stationen ist er der Erzähler eines Hörspiels über die Ruine. Neben Erklärtafeln steckt ein an König Artus' Excalibur erinnerndes Schwert in einem Fels. Wenn man es bewegt, startet das Hörspiel. Spätestens hier tauchen nicht nur kleine Besucher in die Ritterwelt ab.

Burgruine Ohlbrück 1 von 16 Foto: Uwe Sülflohn 2 von 16 Foto: Uwe Sülflohn 3 von 16 Foto: Uwe Sülflohn 4 von 16 Die Geschosse des Bergfrieds, der ehedem nur über eine Hängebrücke im ersten Stock zugänglich war. Foto: Uwe Sülflohn 5 von 16 Blick von der Wehrplatte des Bergfrieds auf die Brohltal-Landschaft. Foto: Uwe Sülflohn 6 von 16 Blick von der Wehrplatte des Bergfrieds auf die Brohltal-Landschaft. Foto: Uwe Sülflohn 7 von 16 Foto: Uwe Sülflohn 8 von 16 Foto: Uwe Sülflohn 9 von 16 Jahrhunderte alte „Graffiti“ in einer Fensternische im Bergfried. Foto: Uwe Sülflohn 10 von 16 Ritterrüstungen und Co. sind im Bergfried zu bewundern. Foto: Uwe Sülflohn 11 von 16 Ritterrüstungen und Co. sind im Bergfried zu bewundern. Foto: Uwe Sülflohn 12 von 16 Blick aus einem Obergeschoss des Bergfrieds. Foto: Uwe Sülflohn 13 von 16 34 Meter hoch ist der Bergfried der Olbrück. Foto: Uwe Sülflohn 14 von 16 Im Innern des Bergfrieds gibt es auch ein Modell des Schlosses, das im Spätbarock auf der zerstörten Burganlage erstand. Foto: Uwe Sülflohn 15 von 16 Foto: Uwe Sülflohn » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Pater Brune erzählt bei dem Rundgang zum Beispiel, dass die Grafen von Wied die Anlage mit Turm und Palas um das Jahr 975 erbauen ließen. Die Ritter von Eich und die Walpotts von Bassenheim waren spätere Herren der Burg, die im 17. Jahrhundert Verwüstung und Zerstörung durch Schweden und Franzosen erfuhr, bevor sie im Spätbarock wieder aufgebaut und zum Schloss wurde. Dass davon heute nichts mehr zu spüren ist, dafür sind die französischen Besatzer unter Napoleon verantwortlich: Sie verkauften die Anlage als Steinbruch – die Olbrück wurde zur Ruine. Dem endgültigen Abbruch schob der preußische Staat 1815 einen Riegel vor. Danach ging die Burg in Privatbesitz über. Im vergangenen Jahrhundert verfiel sie zusehends, wurde durch ihre Baufälligkeit gar zum verbotenen Ort. Zu neuem Leben erweckt wurde sie erst 2001.

Markantestes und spektakulärstes Symbol der Ruine ist bis heute der 34 Meter hohe Bergfried. Trittsicherheit ist beim Erklimmen der 150 Stufen gefragt. Kleine Modelle auf den Etagen zeigen, wie die Burg einst ausgesehen hat und wie sie über die Jahre gewachsen ist. Der Wohnturm ist wohl nur deshalb so gut erhalten, weil ein Abbruch des steinernen Kolosses in vergangenen Zeiten zu gefährlich gewesen wäre. Ein Glück für die Nachwelt. Denn hier lässt sich heute nachfühlen, wie die einstigen Burgherren im Verteidigungsfall hätten leben müssen – mit offenem Kamin in jedem Geschoss und steinernen Sitzbänken in den Fensternischen. Auch wenn man damals in der Not wohl kein Auge dafür gehabt hätte – schlichtweg phänomenal ist der Ausblick, der sich von der Wehrplatte mit den wuchtigen Zinnen aus bietet. Mit dem Brohltal zu Füßen kann der Blick über das Rheintal, den Westerwald und die Eifel schweifen. Auch die ersten Wahrzeichen der ehemaligen Bundeshauptstadt Bonn sind deutlich zu erkennen. Manch einer hat schon behauptet, bei besonders klarer Sicht von hier aus die Spitzen des Kölner Doms erblickt zu haben.

Wieder im Burghof angekommen, gibt es zwischen den Mauerresten noch einiges zu entdecken. Es lohnt sich, dort umherzustreifen und mal über die eine oder andere Mauer zu schauen, sich ein windgeschütztes Plätzchen zu suchen und zu verweilen. Dabei wird schnell deutlich: Das Grün hat das Regiment der früheren Grafen und Herrscher übernommen. In allen Winkeln machen sich Pflanzen breit, sogar in den alten Mauerfugen. Die Olbrück – ein majestätisches und grünes Gemäuer.

Alles Wissenswerte zur Burgruine Ohlbrück



Anfahrt:

Die Burg Olbrück liegt oberhalb von Hain im Brohltal, gut zu erreichen über die A61 (Abfahrt Niederzissen, dann weiter nach Oberzissen und Hain). Ein Erlebnis ist die Anfahrt mit der Schmalspureisenbahn Vulkan-Expreß (von Brohl-Lützing nach Engeln oder Oberzissen) mit anschließender Wanderung zur Burgruine. Der kurze Fußweg vom Parkplatz zur Burg ist gut ausgebaut, aber steil. Auch die Burg selbst ist alles andere als barrierefrei.

Öffnungszeiten:

Vom 1. April bis 31. Oktober immer dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Eintrittspreise:

Kinder bis sechs Jahre haben freien Eintritt zur Burg. Ältere Kinder und Jugendliche zahlen 2,50 Euro, Erwachsene 3,50 Euro, ermäßigt 2,50 Euro. Führungen:

Burgführungen finden an jedem ersten Sonntag im Monat um 14 Uhr statt (Kosten: 1 Euro zuzüglich Burgeintritt). Gruppen können bei der Tourist-Info Ferienregion Laacher See, Tel. 02636/19433, E-Mail tourist@brohltal.de, auch exklusive Sonderführungen oder Gruppenerlebnisprogramme buchen. Ausführliche Informationen dazu und zu allen Veranstaltungen auf der Burg gibt es unter www.burg-olbrueck.de. Gastronomie:

Snacks und Getränke gibt es am Kiosk der Burg zu kaufen.. Geheimtipp:

In der Regel ist an jedem zweiten Sonntag im Monat von 11 bis 17 Uhr ein Falkner mit Flugvorführungen auf der Olbrück zu Gast. Auf der Burg kann man auch heiraten: Ein Turmzimmer des Bergfrieds dient als Trauzimmer. Die Kastellaney der Burg (mit Küche) ist für private Veranstaltungen zu mieten. Sehr beliebt ist es auch, Kindergeburtstage auf Burg Olbrück zu feiern. Adresse:

Burgruine Ohlbrück, Burgstraße/Hermann-Höfer-Allee, 56651 Niederdürenbach-Hain)

Zurück zur Übersicht