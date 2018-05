Burgruine Baldenau Morbach: Ein Picknick an der Ruine im Dhrontal (Mit RZ-Drohnenvideo)

Wo Edgar Reitz als kleiner Junge auf spannende Gedanken kam: Die einzige Wasserburg im Hunsrück liegt bei Morbach.

Von unserem Redakteur Stefan Conradt

Foto: Jennifer de Luca

Wer die „Heimat“-Trilogie von Edgar Reitz gesehen hat, wird sich an die Szene aus dem ersten Teil gut erinnern: Die Familie Simon macht Picknick im Innenhof einer idyllischen Burgruine. Aus einem Volksempfänger, neuste technische Errungenschaft im Jahr 1922, ist ein Orgelkonzert aus dem Kölner Dom zu hören. Ein Draht, der als Antenne zwischen die beiden Türme der Burg gespannt ist, macht das möglich. Der Hunsrück ist für einen Augenblick der Mittelpunkt der Welt, und Katharina sagt: „Nä, nä, die ganz' Baldenau ess en Kirch.“ Die „Baldenau“ – das ist die Ruine der einzigen Wasserburg im Hunsrück und heute noch so eindrucksvoll wie 1922 oder 60 Jahre später, als „Heimat, eine deutsche Chronik“ gedreht wurde.

Die Ruine liegt in einer weiten Talaue der Dhron, die heute durch die abwechslungsreiche „LandZeitTour“, einer Traumschleife des Saar-Hunsrück-Steigs, für Wanderer erschlossen wird. Wer von Hinzerath aus über diesen Weg spaziert, passiert Wiesen und Felder, geht über dicke Bohlen und Wacken durch Sumpfgebiete und über Bachläufe, sieht seltene Pflanzen, die auf Schautafeln erklärt werden – und dann wird der Blick auf die Baldenau frei.

Erzbischof Balduin von Trier, ein Bruder Kaiser Heinrichs VII., baute die Wasserburg um 1320 als eine von vielen Zollfesten, die seine und die Einkünfte des Bistums mehren und die Gebietsansprüche – vor allem gegenüber den rivalisierenden Nachbarn aus Sponheim – untermauern sollten. Unweit auf den Hunsrückhöhen, direkt an der gleichnamigen Schnellstraße, steht der Rest einer weiteren solchen Anlage, der „Stumpfe Turm“, zu dem der Wanderweg im weiteren Verlauf hinführt.

Die Baldenau lag strategisch so günstig im Dhrontal, dass sie sowohl die Verbindungen von Bernkastel zur Schmidtburg und nach Oberstein als auch die Straße von Mainz nach Trier überwachen konnte. Zeitweise nutzte der Erzbischof das Gemäuer auch als Jagdschloss. Zerstört wurde die Anlage 1689 im Pfälzischen Erbfolgekrieg durch französische Truppen unter Ludwig XIV. Erst 1982, dem Jahr, in dem auch Reitz' Filmteam anrückte, wurde die Ruine umfassend gesichert und für Besucher zugänglich gemacht.

Heute sind hier keine Ritter und auch nur noch selten Bauern anzutreffen, dafür umso mehr Menschen, die Ruhe und die Nähe zur Natur suchen – Wanderer, Radfahrer, Reiter, aber auch Autotouristen, die den Parkplatz direkt an der Baldenau ansteuern.

Edgar Reitz wählte diese Kulisse nicht nur wegen ihrer landschaftlichen Schönheit. Er wurde 1932 im nahen Morbach geboren. Als Kind verbrachte er viele spannende Ferientage in der damals noch ungesicherten Ruine. Sein Großvater hatte in Hundheim, einem weiteren Ortsteil der Hunsrückmetropole unweit der Burgruine, einen Bauernhof. Er soll es auch gewesen sein, der den heutigen Zugang zum Innenhof aufbrach – auf der Suche nach dem legendären, aber nie gefundenen Schatz des Schinderhannes. Der Räuberhauptmann soll sich auf der Baldenau eine Zeit lang einquartiert haben.

„Das ware noch glückliche Zeiten, als mer all zusamme im Sommer auf der Baldenau Musik gehört ham aus dem schwarze Trichter“, sagt Maria später in der Trilogie. Und daran hat sich bis heute nichts geändert: Wer ein paar Stunden die Seele baumeln lassen möchte, kann dies vortrefflich bei einem Picknick an der Ruine oder auf der Traumschleife „LandZeitTour“, auf der man die Baldenau fast immer im Blick hat.

Alles Wissenswerte zur Burgruine Baldenau



Anfahrt:

1. Aus dem Raum Koblenz über die Hunsrückhöhenstraße (B 327) bis Morbach-Hinzerath. 2. Aus Richtung Mainz über die A 61 und die B 50 bis zum Flughafen Hahn und weiter über die Hunsrückhöhenstraße. 3. Aus Idar-Oberstein über die B 422/B 269 bis Morbach und von dort über die Hunsrückhöhenstraße (B 327) bis Morbach-Hinzerath. Öffnungszeiten:

Die Burgruine ist ganzjährig frei zugänglich. Führungen:

Um die Baldenau wieder zu beleben, hat sich im Oktober 2013 das „Burgvolk zur Baldenau“ gegründet. Dieses lagert regelmäßig in der Burgruine. Besucher sind dabei willkommen. Sie können dem Burgvolk über die Schulter schauen und mehr über das Leben im 14. Jahrhundert erfahren. Außerdem organisiert das Burgvolk besondere Veranstaltungen rund um die Wasserburg. Termine sind hier zu finden: www.burgvolk-zur-baldenau.de Gastronomie:

Gasthaus „Zur Baldenau“, Balduinstraße 31, Morbach-Hundheim, Tel. 06533/ 948 976 0; Gasthaus „Zum Landsknecht“, Belginumstraße 17, Morbach-Hinzerath; Café Pause, Striegelsbungert 6, Morbach-Hinzerath; Gasthaus Waldesruh, Idarwaldstraße 6, Morbach-Bischofsdhron, Telefon 06533/4982 oder 5505. Geheimtipp:

Um mehr über das Leben der Kelten und der Römer im Hunsrück zu erfahren, lohnt ein Abstecher zum Archäologiepark Belginum direkt an der Kreuzung B 327/B 269 auf der Gemarkung Wederath. Es handelt sich um eine für Mitteleuropa einzigartige Fundstelle: Hier lebten zwischen 400 vor und 400 nach Christus Kelten und Römer. Mehr als 2500 Grabstätten lieferten wertvolle Erkenntnisse über das Leben der Menschen in jener Zeit. Mehr im Internet: www.belginum.de Adresse:

Die Ruine der einzigen Wasserburg im Hunsrück liegt an der K 124 zwischen den Morbacher Ortsteilen Hinzerath und Bischofsdhron.

