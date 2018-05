Burg Sooneck: Stets im Auge des Preußenkönigs (Mit RZ-Drohnenvideo)

Die Burg Sooneck ist die wahre Dornröschenburg am Mittelrhein. Nicht nur, weil die üppigen Rosensträucher zum Markenzeichen der kleinen Burg in Niederheimbach geworden sind. Sie ist auch ein echter Geheimtipp und wartet nur darauf, von Besuchern wachgeküsst zu werden.



Foto: Jennifer de Luca

Von Burgenblogger Moritz Meyer

Ja, die Burg Sooneck will gefunden werden. Die kleine Feste thront nicht pompös auf der Höhe. Fast versteckt liegt sie zwischen Niederheimbach, zu dessen Ortsgemeinde sie gehört, und Trechtingshausen an den Ausläufern des Soonwaldes. Wer mit dem Auto anreist, muss aufpassen, dass er nicht den Abzweig verpasst, der urplötzlich von der B 9 in Richtung Burg führt; zwei Fahnen am Straßenrand helfen aber bei der Orientierung. Nun gilt es, der Straße in Richtung Wald zu folgen. Nach gut 500 Metern wandelt sich die befestigte Fahrbahn in eine buckelige Schotterpiste, die sich zwischen den Bäumen durchschlängelt. So mancher Besucher mag sich hier fragen, ob er wirklich auf dem richtigen Weg ist. Sieht so etwa der Weg zu einer Touristenattraktion aus?

Keine Panik, wir sind auf dem richtigen Weg. Zum Glück öffnet sich der Wald an einem gut befestigten Parkplatz und gibt einen ersten Blick auf das imposante Rheinpanorama frei. Sattsehen sollte man sich hier aber nicht. Der Blick von der Burg aus ist noch ein bisschen reizvoller. Außerdem wollen die letzten paar Hundert Meter zum Burgtor flott zu Fuß zurückgelegt werden. Kleiner Tipp: Ganz in der Nähe ist ein Geocache versteckt, den kundige GPS-Schatzsucher schnell noch einsammeln können. Nun aber stehen wir vor der Burg, die sich in ihrer mehr als 800-jährigen Geschichte von einem Raubritternest zu einem romantischen Jagdschloss preußischer Herrscher gewandelt hat.

Geblieben ist von diesem Erbe vor allem die Romantik. Schon beim Betreten der Burg fällt die üppige Rosenbepflanzung der Burg auf. Insgesamt 175 Stöcke werden hier mit viel Liebe gehegt und gepflegt, und das schon seit Kaisers Zeiten. Eine Kletterrose im Burghof ist nachgewiesenermaßen mehr als 100 Jahre alt. Weniger für ihr Alter als für ihren betörenden Duft ist die gelb blühende Gloria Dei bekannt. Steht sie in voller Pracht, wird auf der Burg das alljährliche Rosenfest gefeiert. Bevor man allerdings mal schnuppern kann, muss der Eintritt bei Burgverwalter Klaus Collerius entrichtet werden.

Seit gut 15 Jahren wacht er über die Burg und weiß manche Anekdote zu erzählen. Etwa die vom Besuch eines Bundesministers a.D. Im Sommer 2005 stiefelte Norbert Blüm auf einer Wanderung an der Burg vorbei. Nach der Burgbesichtigung notierten die Chronisten noch den Verzehr eines Spundekäs’ in der Schenke. Ein Autogramm bezeugt den hohen Besuch; ein Gästebuch, in dem sich Besucher verewigen können, gibt es auf der Sooneck nicht.

Bei der Führung durch die Burg lohnt es sich, einen Blick auf die vielen kleinen und großen Gemälde zu werfen, die durchaus mit der ein oder anderen Besonderheit aufwarten. In einem Bild ist eine funktionierende Uhr versteckt, eine Darstellung der schweizerischen Frühburg weckt hingegen Erinnerungen an „Herr der Ringe”. Unheimlich wird es im Rittersaal, wo ein Bildnis des Preußenkönigs Friedrich Wilhelm III. dem Betrachter mit den Augen zu folgen scheint. Eine optische Täuschung, die seinerzeit eingesetzt wurde, um klar zu zeigen, wer hier das Sagen hat. Auch die Stiefelspitze des Herrschers weist immer auf den Betrachter, unabhängig von dessen Standort im Raum.

Hat auch heute noch aus dem Gemälde heraus ein Auge auf die Gäste: Friedrich Wilhelm III.

Foto: Meyer

Nach der Führung lohnt sich die Einkehr in der Burgschenke, die donnerstags bis sonntags geöffnet hat. Im Innenhof kann man noch mal herrlich die frische Waldluft genießen, den Blick in die Ferne schweifen lassen – und sich über den Krach wundern, der ans Ohr dringt: Er kommt vom benachbarten Steinbruch der Soonecker Hartsteinwerke, der mitnichten, wie manche Besucher vermuten, ein Schandfleck im Welterbegebiet ist. Im Gegenteil: Er gehört sogar dazu. Seit 1650 wird an dieser Stelle Gestein aus einem Quarzitrücken gesprengt, der sich vom Hunsrück bis an die Saar erstreckt. 400 Millionen Jahre alt ist das Gestein, von dem täglich bis zu 4000 Tonnen abgebaut werden. Wenn die Maschinen verstummt sind, ist er Lebensraum für eine kleine Mufflonherde. Mit etwas Glück lassen sich die Wildschafe in den Abendstunden beim Kraxeln beobachten.

Wissenswertes über die Burg Sooneck



Anfahrt

Man erreicht die Burg über die B 9 von Bingen oder Bacharach kommend. Von der rechten Rheinseite bietet sich die Fähre Lorch– Niederheimbach zum Übersetzen an. Unterhalb der Burg gibt es einen Parkplatz, von dem aus es noch circa 300 Meter Fußweg bis zum Burgeingang sind. Öffnungszeiten

Die Burg hat von April bis September dienstags bis sonntags und an Feiertagen von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Von Januar bis März ist die Burg von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Im Dezember ist die Burg geschlossen. Montags ist Ruhetag, außer der Montag fällt auf einen Feiertag. Führungen finden stündlich statt. Eintrittspreis

Erwachsene bezahlen 2 Euro, Kinder und Jugendliche im Alter von 11 bis 17 Jahren 1 Euro. Gastronomie

Die „Burgschenke” hat donnerstags bis sonntags ab 11 Uhr geöffnet. Neben Kaffee und Kuchen gibt es dort auch frisch gebackene Flammkuchen und Pizzen. Geheimtipp

Die Sooneck ist Teil des Rheinburgenwegs. Es lohnt sich, die Besichtigung der Burg mit einer Wanderung zu verknüpfen. Von Niederheimbach aus lassen sich einige Rundwanderwege unterschiedlicher Länge erreichen. Die meisten davon führen an der Burg vorbei. Von der Burg aus erreicht man auch den Siebenburgenblick, einen Aussichtsturm, der einen tollen Blick über den südlichen Teil des oberen Mittelrheintals ermöglicht. Adresse

Burg Sooneck, 55413 Niederheimbach, Tel. 06743/6064, Internet: www.burgen-rlp.de

