Volvo elektrisiert seine Oberklasse: Wem das Strom-SUV EX90 zu wuchtig und zu teuer ist, dem stellt Volvo jetzt auch eine Limousine an die Ladesäule. Aber so ganz dünne macht sich auch die nicht.

Nizza (dpa/tmn) – Autos wie Mercedes EQE, BMW i5, Audi A6 e-tron und das Tesla Model S bekommen Konkurrenz aus Schweden. Denn Volvo stellt den großen Geländewagen zum Jahreswechsel als elektrische Oberklasse-Limousine den ES90 zur Seite. Mit einem Grundpreis von 71.990 Euro ist er gute 20 Prozent günstiger als das große E-SUV EX90, liegt auf dem Papier aber etwas über seinen Mitbewerbern.

Jedoch bietet er dafür schon im Basismodell einen größeren Akku und entsprechend mehr Reichweite. Das ist allerdings nicht der einzige Unterschied. Denn Volvo setzt außerdem nicht auf einen konventionellen Flachbau, sondern hat den Wagen ein wenig aufgebockt und verspricht damit neben der besseren Bodenfreiheit vor allem einen bequemeren Einstieg.

Bis zu 700 Kilometer Reichweite sollen möglich sein

Aufgebaut auf einer ausschließlich für E-Fahrzeuge konzipierten 800-Volt-Plattform gibt es den fast genau fünf Meter langen ES90 mit Akkus von 92 oder 106 kWh. Das ermöglicht laut Volvo Normreichweiten von bestenfalls 700 Kilometern. Weil zudem mit bis zu 350 kW geladen wird, gelingt der Hub von 10 auf 80 Prozent laut Hersteller in 20 Minuten, und in 10 Minuten fließt der Strom für bis zu 300 Kilometer.

Den Antrieb übernehmen je nach Modellvariante ein oder zwei E-Motoren. Damit deckt der ES90 die Spanne von 245 kW/333 PS bis 500 kW/680 PS ab und erreicht bis zu 180 km/h.