Volvo bringt Offroad-Feeling in die Elektro-Ära

Er hat einen sauberen Antrieb, rüstet sich aber auch für den Dreck: Den EX30 bietet Volvo jetzt auch als Cross Country an und macht das SUV so tatsächlich zum Geländewagen.

Berlin/Göteborg (dpa/tmn) – Volvo macht den kompakten EX30 Cross Country fit für kleine Abenteuer abseits der Straßen. Wie der Hersteller mitteilt, gibt es das Einstiegsmodell ab dem späten Frühjahr mit erhöhter Bodenfreiheit und markanten Anbauteilen im Offroad-Look.

Weil die Schweden das Cross-Country-Paket aber bei Antrieb und Ambiente jeweils an die Top-Version koppeln, steigt der Preis so auf mindestens 57.290 Euro, so Volvo weiter.

Der Cross Country fährt mit zwei E-Motoren von zusammen 315 kW/428 PS und einem 69 kWh großen Akku, der eine Reichweite von 427 Kilometern ermöglichen soll. Das sind wegen des schlechteren cw-Werts etwa 15 Prozent weniger als beim normalen Modell. Geladen wird mit bis zu 153 kW, sodass der Sprung von 10 bis 80 Prozent im besten Fall in 26 Minuten gelingt, teilt Volvo weiter mit.