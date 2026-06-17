In der Nationenliga gibt es in der ersten Woche nur einen Sieg für die Volleyballerinnen. Auch die zweite Woche beginnt mit einer Niederlage.

Ankara (dpa) – Die deutschen Volleyballerinnen haben zum Auftakt ihrer zweiten Woche in der Nationenliga eine weitere Niederlage kassiert. Das Team von Bundestrainer Giulio Bregoli unterlag China im türkischen Ankara 2:3 (27:25, 23:25, 25:18, 20:25, 6:15). Damit steht die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes jetzt bei einem Sieg aus fünf Spielen. Im Laufe der Woche warten noch Partien gegen Belgien, die Türkei und Brasilien.

Die deutschen Frauen zeigten gegen den Olympiasieger von 2016 über vier Sätze eine starke Leistung und brachte den Favoriten an den Rand einer Niederlage. Erst im Tiebreak spielte China seine ganze Routine und Klasse aus und sorgte dafür, dass die DVV-Frauen erneut leer ausgingen.

In der Volleyball Nations League treten die 18 besten Teams bei Männern und Frauen gegeneinander an. Nach zwölf Spielen in der Gruppenphase kommen die sieben Besten und der Gastgeber der Endrunde in die K.-o.-Phase, die in diesem Jahr in China stattfindet. Im Vorjahr erreichten die DVV-Frauen das Viertelfinale. Das wichtigste Turnier des Jahres ist aber die Europameisterschaft ab dem 21. August.