Ankara (dpa) – Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nationenliga ihren dritten Sieg knapp verpasst. Das Team von Bundestrainer Giulio Bregoli führte in Ankara gegen Europameister Türkei schon mit 2:0-Sätzen, musste sich dann aber nach großem Kampf doch knapp mit 2:3 (25:18, 26:24, 19:25, 22:25, 13:15) geschlagen geben. Für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes geht es zum Abschluss der zweiten VNL-Woche am Sonntag (15.00 Uhr) gegen Brasilien.

Bregoli musste kurzfristig auf Antonia Stautz verzichten, die sich beim Aufwärmen ohne Fremdeinwirkung verletzte. Eine genaue Diagnose steht noch aus. Maßgeblichen Anteil an der starken Leistung hatte Lina Alsmeier. Die Außenangreiferin überzeugte als beste deutsche Scorerin mit 25 Punkten.

Im Hexenkessel von Ankara ließen sich die Deutschen zunächst nicht beeindrucken und spielten gegen die Favoriten befreit auf. So dominierten die DVV-Frauen den ersten Satz, kämpften sich im zweiten Durchgang nach einem deutlichen Rückstand zurück, wehrten zwei Satzbälle ab und gingen schließlich überraschend mit 2:0 in Führung.

Großer Kampf wird nicht belohnt

Ab dem dritten Durchgang erhöhte die Türkei den Druck, reduzierte die eigenen Fehler und fand immer besser ins Spiel. Deutschland hielt über weite Strecken auf Augenhöhe mit, musste die folgenden beiden Sätze jedoch knapp abgeben. Auch im entscheidenden Tiebreak lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch. Die DVV-Frauen führten zwischenzeitlich mit 12:11, ehe die Gastgeberinnen die entscheidenden Punkte für sich verbuchten.

In der Volleyball Nations League treten die 18 besten Teams bei Männern und Frauen gegeneinander an. Nach zwölf Spielen in der Gruppenphase kommen die sieben Besten und der Gastgeber der Endrunde in die K.-o.-Phase, die in diesem Jahr in China stattfindet. Im Vorjahr erreichten die DVV-Frauen das Viertelfinale. Das wichtigste Turnier des Jahres ist aber die Europameisterschaft ab dem 21. August.