Ankara (dpa) – Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nationenliga ihren dritten Sieg gefeiert. Zum Abschluss der zweiten Woche setzte sich das Team von Bundestrainer Giulio Bregoli in einem spannenden Spiel gegen die favorisierten Brasilianerinnen mit 3:2 (26:24, 28:26, 15:25, 19:25, 16:14) durch. Beste Scorerin war Außenangreiferin Pia Timmer mit 16 Punkten.

Bereits am Samstag hatte die DVV-Auswahl eine starke Leistung gezeigt, als sie in Ankara gegen Europameister Türkei nach großem Kampf nur knapp mit 2:3 (25:18, 26:24, 19:25, 22:25, 13:15) verlor. Da war Außenangreiferin Lina mit 25 Punkten am erfolgreichsten.

In der Volleyball Nations League treten die 18 besten Teams bei Männern und Frauen gegeneinander an. Nach zwölf Spielen in der Gruppenphase kommen die sieben Besten und der Gastgeber der Endrunde in die K.-o.-Phase, die in diesem Jahr in China stattfindet. Im Vorjahr erreichten die DVV-Frauen das Viertelfinale. Das wichtigste Turnier des Jahres ist aber die Europameisterschaft ab dem 21. August.