Nach vier Niederlagen jubeln die DVV-Frauen wieder – und das mit einem klaren Erfolg gegen Belgien. Reicht der Aufschwung für die nächsten Duelle gegen Türkei und Brasilien?

Ankara (dpa) – Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nationenliga ihren zweiten Sieg gefeiert. Das Team von Bundestrainer Giulio Bregoli setzte sich im türkischen Ankara gegen Belgien mit 3:0 (25:20, 25:19, 25:21) durch. In den fünf Spielen zuvor hatte die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes vier Niederlagen einstecken müssen. In den nächsten Tagen warten noch Partien gegen die Türkei und Brasilien.

In der Volleyball Nations League treten die 18 besten Teams bei Männern und Frauen gegeneinander an. Nach zwölf Spielen in der Gruppenphase kommen die sieben Besten und der Gastgeber der Endrunde in die K.-o.-Phase, die in diesem Jahr in China stattfindet. Im Vorjahr erreichten die DVV-Frauen das Viertelfinale. Das wichtigste Turnier des Jahres ist aber die Europameisterschaft ab dem 21. August.