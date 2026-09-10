Den Start verschläft das deutsche Team, kommt dann gegen die Türkei aber ins Rollen. Für das weitere Turnier kann es ein wegweisender Sieg sein.

Cluj-Napoca (dpa) – Die deutschen Volleyballer sind mit einem wichtigen Comeback-Sieg in die EM gestartet. Gegen die Türkei gewann die Mannschaft des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) in Cluj-Napoca in Rumänien mit 3:1 (23:25, 25:22, 25:21, 25:19). Die Türken gelten neben Olympiasieger Frankreich als stärkster deutscher Gegner in der Gruppe D.

Es ist ein erster Fingerzeig im Kampf um eine gute Ausgangsposition für das Achtelfinale. Die ersten vier Teams aus der Sechsergruppe erreichen die K.-o.-Runde. Am Freitag (16.00 Uhr) trifft die DVV-Auswahl auf Außenseiter Lettland.

Mohwinkel überzeugt als Einwechselspieler

Bundestrainer Massimo Botti verzichtet beim Turnier auf Anführer Georg Grozer, der sich in der Vorbereitung verletzte und nicht rechtzeitig fit wurde. Mit viel Aufschlagdruck und guter Blockarbeit verschafften sich die Türken früh einen Vorsprung (10:6). Anton Brehme und Tobias Krick gelangen einige Punkte durch die Mitte. Der Abstand blieb klein. Die Offensive des Gegners bekamen die Deutschen aber zu selten unter Kontrolle.

Im zweiten Satz war der Start deutlich besser und das DVV-Team setzte die Türken nun selbst mit Aufschlägen unter Druck. Eine Serie von Moritz Reichert sicherte den Satzausgleich. Der eingewechselte Theo Mohwinkel (16 Punkte) zeigte in seinem ersten EM-Spiel eine starke Leistung und war maßgeblich am Satzgewinn zum 2:1 beteiligt. Die Deutschen hatten ihren Rhythmus jetzt gefunden und blieben auch im vierten Durchgang das bessere Team.