Mit viel Routine sichern sich die Deutschen den nächsten Erfolg. Es ist ein weiterer Schritt in Richtung K.-o.-Runde.

Cluj-Napoca (dpa) – Die deutschen Volleyballer haben bei der Europameisterschaft auch ihr zweites Spiel gewonnen. Einen Tag nach dem Auftakterfolg gegen die Türkei schlug die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes Außenseiter Lettland glatt mit 3:0 (25:20, 25:20, 25:16). Im rumänischen Cluj-Napoca war Anton Brehme mit elf Zählern erfolgreichster Angreifer der Mannschaft von Bundestrainer Massimo Botti.

Die Deutschen sind damit weiterhin auf Kurs für eine gute Ausgangsposition im Achtelfinale. Die ersten vier Teams aus der Sechsergruppe erreichen die K.-o.-Runde. Schon am Samstag (19.00 Uhr deutsche Zeit) geht es für die DVV-Auswahl weiter. Gegner ist dann Gastgeber Rumänien.

Deutschland zieht in den entscheidenden Momenten an

Im ersten Satz verspielten die Deutschen eine frühe Führung. Lange blieb es dann ausgeglichen, ehe starke Aufschläge von Spezialist Tim Peter und Johannes Tille dem DVV-Team den entscheidenden Vorteil brachten.

Auch in Durchgang zwei setzten die Deutschen erst in der wichtigen Phase ab. Mittelblocker Brehme war für die leidenschaftlich kämpfenden Letten nicht zu stoppen. Dann war der Widerstand der Gegner aber gebrochen. Den letzten Satz dominierte die DVV-Auswahl von Beginn an und holte sich so den Pflichtsieg. Botti konnte vor dem nächsten Spiel etwas die Kräfte schonen.