Der Vater ist ein Volleyball-Ausnahmespieler, die Tochter spielt für das Nationalteam - und der Großvater tat dies auch schon.

Berlin (dpa) – Der deutsche Volleyball-Star Georg Grozer junior und seine Tochter Leana Grozer haben öffentlich Abschied von ihrem überraschend verstorbenen Vater und Großvater genommen. Der frühere deutsche Nationalspieler Georg Grozer senior war am Samstag nur zwei Tage vor seinem 62. Geburtstag überraschend gestorben.

«Nach dem tragischen und plötzlichen Verlust unseres Vaters möchte ich mich im Namen meiner gesamten Familie von Herzen für die vielen Nachrichten, Anrufe und die Anteilnahme bedanken. Es zeigt uns, wie sehr er geschätzt wurde», schrieb Grozer junior in einem Instagram-Post, den auch seine Tochter in dem sozialen Netzwerk teilte.

Der 41 Jahre alte Grozer junior ist der deutsche Ausnahmespieler der vergangenen Jahrzehnte und verpasst die aktuell laufende Europameisterschaft wegen einer Verletzung. Die 19-jährige Leana Grozer debütierte 2023 in der deutschen Nationalmannschaft und wechselte in diesem Jahr vom SSC Palmberg Schwerin zum italienischen Club UYBA Volley.

«Hammer-Schorsch» 1985 aus Ungarn geflohen

Beide folgten damit dem Vorbild von Grozer senior, der in den frühen 90er-Jahren der herausragende deutsche Volleyballspieler war und mit dem Moerser SC die deutsche Meisterschaft, den deutschen Pokal und den europäischen CEV-Cup gewann. Der ehemalige Nationalspieler mit dem Spitznamen «Hammer-Schorsch» war 1985 aus Ungarn geflohen und nach seiner Karriere in sein Geburtsland zurückgekehrt.

«Als Familie muss nun jeder von uns diesen Verlust auf seine eigene Weise verarbeiten, und wir nehmen uns die Zeit, die wir dafür brauchen», schrieb sein Sohn. «Danke für euer Mitgefühl und eure Rücksichtnahme in dieser schweren Zeit.»