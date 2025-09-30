Ab 2027 feiern Volleyball-Fans die Pokalfinals in Nordrhein-Westfalen. Was das für die Stimmung und das Event-Erlebnis bedeutet.

Köln (dpa) – Die Volleyball-Pokalendspiele von Männern und Frauen ziehen nach Köln. Ab 2027 werden die beiden Endspiele in der Lanxess Arena ausgetragen, wie die Volleyball Bundesliga und der Deutsche Volleyball-Verband auf einer gemeinsamen Pressekonferenz verkündeten. «Wir wollen weiter wachsen im Volleyball – das geht hier perfekt», sagte Liga-Geschäftsführerin Kim Oszvald-Renkema.

Seit 2016 war die SAP Arena in Mannheim der Spielort. Dort kam es mit regelmäßig mehr als 10.000 Fans zu Highlight-Spielen für den deutschen Volleyball-Sport. In die Kölner Arena passen noch mehr Menschen, beim Eishockey beispielsweise mehr als 18.000. Die Halle hat eine Kapazität von bis zu 20.000 Besuchern.

In dieser Saison findet der Finaltag noch in Mannheim am 28. Februar 2026 statt. Erstmals werden die Trophäen an einem Samstag und nicht am Sonntag vergeben, um noch mehr Fans anzuziehen.