Nach der WM-Enttäuschung zeigen die DVV-Männer in der Nations League neue Stärke. Sie feiern den dritten Sieg.

Gliwice (dpa) – Die deutschen Volleyballer haben in der Nations League einen weiteren Sieg gefeiert. Zwei Tage nach der Niederlage gegen Argentinien gewann die DVV-Auswahl im polnischen Gliwice gegen Belgien mit 3:1 (25:22, 19:25, 25:23, 25:19). Das Team von Bundestrainer Massimo Botti hat nun drei Siege und drei Niederlagen auf dem Konto.

Nations League Generalprobe für EM im September

In der Nations League treten die 18 besten Teams bei Männern und Frauen gegeneinander an. Nach zwölf Spielen in der Gruppenphase kommen die sieben Besten und der Gastgeber der Endrunde in die K.-o.-Phase, die in diesem Jahr in China stattfindet.

Die Europameisterschaft in Italien, Bulgarien, Finnland und Rumänien findet vom 9. bis 26. September statt. Nach dem Aus in der Gruppenphase bei der WM im vergangenen Jahr wollen die DVV-Männer dort wieder stärker aufspielen.