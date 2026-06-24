Drama bis zum Schluss: Die deutschen Volleyballer kämpfen sich gegen die Argentinier immer wieder zurück. Am Ende haben die Südamerikaner die besseren Nerven.

Gliwice (dpa) – Die deutschen Volleyballer haben in der Nations League trotz großem Kampf eine weitere Niederlage hinnehmen müssen. Nach dem überraschenden Sieg vor zehn Tagen gegen Olympiasieger Frankreich unterlag die DVV-Auswahl im polnischen Gliwice Argentinien in einem dramatischen Spiel mit 2:3 (21:25, 25:15, 15:25, 25:18, 13:15). Das Team von Bundestrainer Massimo Botti hat nun zwei Siege und drei Niederlagen auf dem Konto.

Die DVV-Mannschaft zeigte in Polen eine engagierte Leistung und kämpfte sich nach Satzrückständen immer wieder zurück ins Spiel. Im entscheidenden Tiebreak hatten aber die Südamerikaner am Ende das Momentum auf ihrer Seite. «Argentinien hatte einen guten Tag», sagte Außenangreifer Erik Röhrs nach der Partie. «Bei uns hat heute die Konstanz gefehlt.» Nächster Gegner der Auswahl ist am Freitag erneut in Gliwice das Team aus Belgien.

Nationenliga Generalprobe für EM im August

In der Volleyball Nations League treten die 18 besten Teams bei Männern und Frauen gegeneinander an. Nach zwölf Spielen in der Gruppenphase kommen die sieben Besten und der Gastgeber der Endrunde in die K.-o.-Phase, die in diesem Jahr in China stattfindet.

Die Europameisterschaft in Italien, Bulgarien, Finnland und Rumänien findet vom 9. bis 26. September statt. Nach dem Aus in der Gruppenphase bei der WM im vergangenen Jahr wollen die DVV-Männer dort wieder stärker aufspielen.