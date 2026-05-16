Im ersten Test des Länderspieljahres wird beim deutschen Team noch einiges ausprobiert. Doch vieles funktioniert schon. Ein Jungstar dreht im letzten Satz auf.

Münster (dpa) – Die deutschen Volleyballerinnen sind mit einem Sieg ins neue Länderspieljahr gestartet. In Münster gewann das Team von Bundestrainer Giulio Bregoli gegen die Niederlande 3:1 (25:20, 19:25, 25:20, 25:20).

Die Niederländerinnen von Schwerin-Coach Felix Koslowski erwischten in der Sporthalle Berg Fidel den besseren Start, doch das deutsche Team kam zum 9:9 zurück. Die DVV-Auswahl fand ihren Spielfluss in Angriff und Block. In der Defensive gab es im ersten Spiel der Vorbereitung noch einige Abstimmungsschwierigkeiten, doch auch dank einer starken Lena Kindermann ging der Durchgang an Deutschland. Im zweiten Satz waren die Gäste dann aber durchschlagskräftiger.

Das große Ziel ist die Europameisterschaft

Vor 2.500 Fans traten beide Teams mit vielen jungen Spielerinnen an und es wurde viel gewechselt. In Satz drei und vier waren die Deutschen in den entscheidenden Momenten besser. Im letzten Abschnitt ragte Jungstar Leana Grozer hinaus und sorgte mit ihrem verwandelten Matchball für großen Jubel.

Am Sonntag gibt es am gleichen Ort das Rematch. Ab Anfang Juni treten die deutschen Frauen in der Nationenliga (VNL) an. In der Gruppenphase stehen zwölf Spiele in sechs Wochen in Quebec (Kanada), Ankara (Türkei) und Belgrad (Serbien) an. Im Vorjahr konnte sich Deutschland für die Finalrunde qualifizieren, die dieses Mal in Macao (China) stattfindet. Das wichtigste Turnier des Jahres ist aber die Europameisterschaft ab dem 21. August.