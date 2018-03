Wie auf dem Weihnachtsmarkt

Wenn der Junge aus dem kleinen Dorf in die große Stadt kommt, fühlt er sich wie ein Kind auf dem Weihnachtsmarkt. Überall leuchtet es, alles wimmelt nur so um ihn herum. Für mich als London-Neuling ist diese Stadt ein wahres Abenteuerland.

Volker Boch

Freunde haben mir in den vergangenen Monaten viel über London erzählt, aber ich bin an der Themse ein absoluter Anfänger. Seit Jahren habe ich vor, einmal den Marathon durch die britische Metropole zu laufen, aber bisher habe ich mich erfolgreich darum gedrückt. Und nun also die Premiere in der unbekannten großen Stadt – ohne Marathon. Nach ein paar Stunden muss ich sagen, dass es mir London leicht macht. Die Menschen sind offen, sie antworten auch auf die dümmsten Fragen freundlich. Die Stadt wirkt überschaubar mit ihren vielen Vierteln, es gibt nicht den Moloch, den man angesichts von acht Millionen Einwohnern erwartet. Und die U-Bahn verstehen sogar Menschen wie ich, deren Heimatdorfbevölkerung locker in zehn Doppeldeckerbusse passt.

Vorgestern habe ich unseren Londoner Korrespondenten Alexei Makartsev am Abend nach einem Besuch im Pub zur Bahnstation Westminster begleitet. Unterwegs sprachen wir über Politik, die Spiele, das Leben und all solche Dinge – und im Vorübergehen zeigte er auf die berühmten Wahrzeichen: Downing Street, Houses of Parliament, Westminster Abbey, Big Ben. Ein Klassiker nach dem anderen wanderte an uns vorüber. Während ich noch staunend den Kopf hin- und herdrehte, nahm er schon routiniert die ersten Treppenstufen hinunter in die U-Bahn-Station. Er stieg in seinen Zug und ich schnell die Stufen wieder rauf zur Straße. Um Big Ben bei Nacht noch mal zu sehen. Die Uhr stand auf fünf vor zwölf, und bald dröhnte dieser gewaltige Glockenklang um meine Ohren. Der Junge aus dem Dorf strahlte wie ein Kind auf dem Weihnachtsmarkt.

