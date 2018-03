Wenn Bo-Jo in den Seilen hängt

Es war nur eine Frage der Zeit, bis Boris Johnson bei den Spielen mit einer seiner Einlagen in Erscheinung treten würde. Vorab: Londons Bürgermeister ist ein konservativer Politiker. Er gilt als derjenige, der Premierminister David Cameron an der Spitze der Tories ablösen könnte. Aber Johnson hat auch eine andere Seite, die immer wieder auf die Bühne tritt und den Briten gefällt: die des Komikers.

Seit Mitte der Woche spottet der Boulevard darüber, dass Johnson in einer Olympia-Seilbahn hängen geblieben ist. Erst rauschte der 48-Jährige an dem 320 Meter langen Drahtseil namens „Zipwire“ entlang wie ein Derwisch. Er wedelte wild mit England-Fähnchen. Doch dann bremste die Bahn unvermittelt, Johnson hing minutenlang über der Menge im Sicherheitsgurt fest, winkte aber weiter mit den Fähnchen. Britischen Politikern ist eben auch außerhalb des Wahlkampfs nur wenig peinlich.

Die „Sun“ hat eine Bilderstrecke ins Internet gestellt, die Johnson bei allen möglichen Tätigkeiten im Vergleich mit einem Orang-Utan zeigt. Fazit: Er sieht genauso aus. Die Regenbogenpresse nennt ihn liebevoll Bo-Jo, der kann über so etwas nur lachen. „Ich bin der Gagarin des Zipwire“, alberte er nach seinem Drahtseilakt herum – in Anlehnung an den ersten Mann im All, den Russen Juri Gagarin. Johnsons Sprecher erklärte, dass sein Vorgesetzter keine Goldmedaille beanspruche, aber in dieser Disziplin ungeschlagen sei. Selbst der Premier war beeindruckt: „Für jeden anderen wäre es ein Desaster, für Boris ist es ein Triumph.“ Es klang neidisch. Als Cameron seine acht Jahre alte Tochter neulich bei einem Pub-Besuch schlichtweg vergessen hatte, fanden die Briten das gar nicht so lustig.

