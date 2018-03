Vorn im Bus Richtung Dublin

Aus unserem Archiv

Vielleicht ist es nicht die beste Idee, sich im Bus in die erste Reihe zu setzen. Da gibt es zwar viel zu sehen, aber auch Dinge zu hören, die man besser nicht so genau weiß. „Kennst du den Weg?“, fragt der Beifahrer den Busfahrer, bevor es losgeht. Das ist so ein Satz, da guckt man dann schon mal genauer hin, welchen Blick die Jungs drauf haben.