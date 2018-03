Vorfahrt für die Olympiafreunde

Eine Fahrspur für sich allein zu haben, das muss der Traum jedes Londoner Autofahrers sein. Dumm nur, dass die Londoner leer ausgehen. Seit Mittwoch ist die Olympic Lane in Betrieb, das asphaltierte Vorfahrtsrecht für Olympiafahrzeuge.

Volker Boch

Während an den Straßen überall Schilder darauf hinweisen, dass Autofahrer die Innenstadt während der Spiele meiden sollen, haben wir Olympiafreunde gnadenlos Vorfahrt. Auf unserer Spur ziehen wir an allen Staus vorbei. Böse Zungen behaupten, dass es diese Spur nur gibt, damit die hohen Herren des IOC in ihren (von einem bayerischen Motorenwerk) gesponserten Autos auf der Jagd nach den Milliarden keine Sekunde Zeit verlieren.

Diese Beurteilung ist natürlich total unfair. Die Herren haben einfach nur ganz viele Geschäftsessen und es immer eilig in ihren Autos mit Fahrer und abgedunkelten Scheiben. Wir Berichterstatter ruckeln dagegen im klassischen roten Doppeldecker-Bus durch die Stadt. Ein schepperndes Vergnügen ist das.

Angesichts der vielen Sprachen im stickigen Bus fühlt man sich wie auf einer Stadtrundfahrt für Touristen. Und, mal ganz ehrlich, nach ein paar Fahrten wird man das Gefühl auch nicht los, dass sie uns täglich ihre schöne Stadt zeigen wollen. Vom Olympiapark im Osten geht es erst mal hinunter zur Themse und immer am Fluss entlang bis weit hinter den Tower, bevor die Olympic Lane quer durchs Zentrum kreuzt und irgendwann in der Nähe meines Schlafquartiers stoppt.

Es gibt Kollegen, die schimpfen, weil sie auf dem Stadtplan angeblich viel schnellere Routen ausgemacht haben. Journalisten können da ja mitunter sehr kritisch sein, nur weil sie morgens und abends einmal quer durch eine Millionenstadt gekarrt werden. Aber wer will da schon nachtragend sein? Wer kann schließlich in London von sich behaupten, Herr über eine eigene Straße zu sein. Nur die Queen – und wir Olympiafreunde.