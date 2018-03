Union Jack ist allgegenwärtig

London – Großbritannien ist in der Schlacht. Wer die Zeitungen aufschlägt und all die martialischen Überschriften liest, denkt, jede Medaille sei eine eroberte Kolonie. Die Briten sind verrückt nach ihrem Team GB, dagegen war die Fähnchen-Manie unserer Fußball-WM 2006 ein Kindergeburtstag.

Kleinkinder, die sich nicht wehren können, werden in den nationalen Dress gesteckt, Yorkshire-Terrier in Flaggen-Pullover. Alles trägt Mützen, Schweißbänder, Olympia-Bikinis. Die Briten kaufen die Shops leer, obwohl ein original Olympia-Shirt für knapp 40 Euro unverschämt teuer ist. Da holt sich der findige deutsche Ausrüster mit den drei Streifen sein Geld fürs Sponsoring wohl zurück.

Geld spielt bei den Briten in diesen Tagen keine Rolle, manche Karten kosten ein Vermögen – die Ränge sind trotzdem voller normaler Leute. Na ja, ganz normal sind sie vielleicht doch nicht. Unterwegs sind mir Len und Martin begegnet, sie sind auch nicht zu übersehen. Nicht, weil sie sonderlich groß wären, eher durchschnittlich mit Kugelbauch. Aber die Mittvierziger stecken in einem Union-Jack-Anzug, sie sind laufende Flaggen. Len kommt aus Cardiff, John wohnt in London. Die alten Schulkumpels erzählen, dass sie ihre Familien zu Hause gelassen haben.

Ist vielleicht auch besser so. Anzug, Hut und Krawatte der Jungs haben durchgängig die Farben der britischen Flagge, sie schauen sogar durch eine Brille, über die der Union Jack lackiert ist. Len und Martin sind nicht einmal im Ansatz betrunken. London 2012, das ist nationaler Ausnahmezustand. Die Briten sind in der Schlacht und im Karneval. Und da ist bekanntermaßen jede Form von Peinlichkeit erlaubt.

