Das Motto Olympischer Spiele lautet „citius, altius, fortius“. Höher, schneller undsoweiter, das gilt in London besonders für die MS Deutschland. Wer auch immer dieses monströse Schiff in die Londoner Docklands gelenkt hat, er hätte eine Medaille verdient.

Volker Boch

Falls Sie einen VW-Bus fahren, stellen Sie sich vor, sie müssten ihn unfallfrei in die Parklücke eines Polos bringen, das ist vergleichbar. Es bleibt die Sinnfrage erlaubt, was es soll, dieses 175 Meter lange Unikum während der Spiele am Canary Wharf zu parken. Ich war Montagabend an Bord, schauen, wie es so ist, auf dem Traumschiff. Es ist: naja. Zugegeben, ich bin kein begeisterter Gucker von den Sendungen mit Palmen, Wunderkerzen auf der Torte und dem smarten Capitano. Ich schaue lieber James Bond.

Allein die Szene aus der Eröffnungsfeier, als die Queen von 007 im Buckingham Palace als ältestes Bond-Girl der Welt (86) abgeholt wird, köstlich. Aber in meiner Verwandtschaft gibt es Menschen, die diese Zeilen zum Altpapier legen, wegen des Hauchs von Traumschiff-Kritik. Ist nicht bös gemeint, aber wen bringt das schwimmende Monster zwischen den Häuserschluchten wirklich weiter? Bis ein Teil der deutschen Mannschaft mit dem Schiff am 13. August nach Hamburg fährt, wird es als Hotel genutzt, mit dem Champions Club auf dem obersten Deck. Dieses Deck 9 liegt etwa so hoch wie die oberen Tribünenreihen im Schwimmstadion, bietet aber weniger Aussicht. Tagsüber blicken die Gäste in die Büros der gegenüberliegenden Häuser, abends auf die Sportübertragung im Fernsehen.

Aber Demokratie heißt ja, dass man auch mal mit dem Schiff in die Stadt fahren darf. Falls die MS Deutschland nicht herausfindet: Die Jacht Eclipse des in London lebenden Oligarchen Roman Abramowitsch ist nur 162 Meter lang – vielleicht wäre das Traumschiff ein schönes Spielzeug für ihn.