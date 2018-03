Gebussel im Palazzo

Am Samstagabend habe ich mal bei den Italienern Mäuschen gespielt. Auf dem Heimweg vom Beachvolleyball auf einen Absacker in die Casa Italia, habe ich mir gedacht. Es sieht ja auch einladend aus, in riesigen weißen Plastikbuchstaben steht „Casa Italia“ auf der gepflegten Rasenfläche vor dem Eingang.

Am Samstagabend habe ich mal bei den Italienern Mäuschen gespielt. Auf dem Heimweg vom Beachvolleyball auf einen Absacker in die Casa Italia, habe ich mir gedacht. Es sieht ja auch einladend aus, in riesigen weißen Plastikbuchstaben steht „Casa Italia“ auf der gepflegten Rasenfläche vor dem Eingang – und damit’s auch wirklich jeder lesen kann, prangt der Name noch mal monströs über dem Eingang.

Nicht, dass man den Italienern einen Hang zum Protz unterstellen möchte, aber sie haben nicht irgendeine Bude gemietet, sondern einen Palazzo direkt gegenüber von Big Ben. Vor dem Haus sind zu Showzwecken italienische Autos in nationaler Sonderlackierung aufgereiht. Unsere Freunde aus dem Süden zeigen eben doch gern ihre Muckis, wie am Strand, wenn ständig neue Sonnencreme aufgetragen wird.

Mir wäre die Casa Italia ohne das ganze Brimborium vor der Haustür wohl auch nicht besonders ins Auge gefallen, als ich am Nachmittag durch Westminster geirrt bin. Ich war auf einem meiner (von mir) gefürchteten Gewaltmärsche durch London, da ich wieder die falsche U-Bahn-Station zum Aussteigen genutzt hatte. Hat auch Vorteile, so bekommt man was zu sehen. Am späten Abend bin ich dann jedenfalls noch mal ums Eck zur Casa. Mal schauen, wie Nationen feiern, die Medaillen gewinnen – ob der Grappa dann für alle frei ist.

Fünf Medaillen gab’s am ersten Tag, allein drei im Florettfechten der Frauen. Nach drei Olympiasiegen in Serie hat die Fahnenträgerin der Squadra, Valentina Vezzali, als „Verliererin“ ihres Teams Bronze gewonnen. Was für ein Gebussel, was für ein Geherze, alles die dicksten Freunde. Als die Campioni ihren Triumphmarsch durchs Blitzlichtfeuer in die Casa gemacht haben, bin ich mal mit. Wow, sind die Medaillen riesig. Für mein Gefühl sehen sie ein bisschen protzig aus, aber das ist kein Grund, sie alle Italien zu überlassen.

