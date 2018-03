Demütiger Riese mit Platzproblem

Olympische Spiele sind ein Treffpunkt der Stars. Eine ganze Prinzenrolle voll Prominenter habe ich schon gesehen in London. Von Haakon bis Harry, von Camilla bis Kate, von Willem bis William. Aber einen ganz Großen werde ich so schnell nicht vergessen, Yao Ming. Das ist keine Vase, sondern der erste chinesische Basketballer, der es in die US-Profiliga NBA geschafft hat. Ming wurde bei den Houston Rockets zum Star und Multimillionär, 2008 war er in Peking das Zugpferd des Basketballturniers.

Volker Boch

Inzwischen hat der 31-Jährige seine Karriere beendet, er arbeitet in London fürs Fernsehen. Dadurch sind wir uns in der späten Nacht auch überhaupt begegnet. Er saß vor mir im Medienbus. Weil ich schon so müde war, habe ich das erst gar nicht bemerkt. Aber als sein Begleiter anfing, wütend die Fotografen zu beschimpfen, dass sie bloß keine Bilder machen sollten, habe ich genauer hingeschaut. Was die übermüdeten Kollegen so geantwortet haben, sei jetzt mal Ihrer Fantasie überlassen, das will beim Frühstück keiner lesen.

Ming war jedenfalls kaum zu übersehen – er saß auf zwei Plätzen. Sein Betreuer stand daneben und schnauzte meine Kollegen an. Ming reichte ihm schon im Sitzen bis zur Schulter. Und sprach kein Wort, sondern schaute immerfort unter sich wie ein demütiger Riese. Mir tat er richtig leid. Nicht, weil er später auf dem Weg von der Bushaltestelle zur Tiefgarage mit seinen 2,29 Metern mächtig mit dem Kopf an einen Türrahmen rumste. Sondern, weil der chinesische Aufpasser plötzlich in der Tiefgarage stand und rätselte, wie er Ming ins Hotel bekommen würde. Ein Mietwagen stand bereit. Das Problem war nur, dass da alles reinpasste – nur Yao Ming nicht.

