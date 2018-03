Das Olympische Tagebuch

Sprechen wir doch mal über mein privates Olympiastadion, den Russell’s Square Garden. Da man ja verstehen sollte, worüber man so schreibt bei Olympischen Spielen, drehe ich dort regelmäßig auf der Außenbahn meine Runden.

Ein Architekt hat diesen herrlichen Garten einst im viktorianischen Stil angelegt, vom Springbrunnen in der Mitte verlaufen sternförmig Wege zu den Toren, die Rasenflächen zwischen den Wegen sind gesäumt von mächtigen Bäumen, ich glaube, es sind Linden. Aber mein Tempo ist immer so hoch, dass ich das nicht genau erkennen kann. Ein Scherz. In Wahrheit will ich lieber nichts Falsches sagen, nennen wir die Bäume also Kastanientannen. Damit kenne ich mich nicht aus – genauso wenig Ahnung haben die Briten vom Laufen.

Es fängt schon damit an, dass sie ständig rechtsrum laufen. Außerdem sind meine Konkurrenten alles Betrüger. Abkürzer, Angeber, Abhauer. Es ist immer wieder das Gleiche: Du läufst schön durch den Park, deine Fans, graugestreifte Eichhörnchen, stehen staunend an der Strecke. Du fliegst. Dann hörst du diese keuchenden Typen kommen. Sie rennen an dir vorbei und biegen hinter der nächsten Kurve in einen der Ausgänge ab. Oder sie gehen plötzlich. Oder sie halten an, um zu telefonieren.

Die einzigen richtigen Sportler habe ich jüngst abends im Park gesehen. Drei Kerle Anfang 50, Baseballkappe, Boxershorts. Sie saßen auf einer Picknickdecke, tranken Wein und Bier aus Dosen. Dann packten sie Pfeil und Bogen aus, Spielzeugwaffen aus Plastik – stellten die Dosen in drei Meter Entfernung auf und versuchten im Liegen, darauf zu schießen. So etwas kann ich ernst nehmen, aber die anderen: alles Abkürzer.

