Auf Stippvisite im Ritz

Aus unserem Archiv

Eine liebe Leserin, ihr Name lautet in der Tat English, hat mir nach der Eröffnungsfeier eine sehr nette E-Mail geschickt. Sie schrieb darin unter anderem, dass London nicht England ist. Um mit IOC-Chefdiplomat Jacques Rogge zu sprechen: Mir fehlt die Kompetenz, dies zu beurteilen. Aber nach gut einer Woche in dieser faszinierend bunten Stadt glaube ich: Frau English wird schon richtigliegen.