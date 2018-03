Angekommen im „Urlaub“

Die Kollegen zu Hause nennen die Dienstreise respektlos „Sommerurlaub“. Es ist ja auch herrlich, gerade hier angekommen in London: blauer Himmel, 28 Grad, strahlender Sonnenschein. Im Vorfeld hieß es, dass dies die regnerischsten Spiele aller Zeiten werden – jetzt droht den Briten in der Heimat Sonnenbrand.

Volker Boch

An Unterkühlung werde auch ich in meinem Zimmer im Studentenwohnheim sicher nicht leiden – zumindest solange es draußen so warm ist. Ein Knopf zur Bedienung der Klimaanlage war bislang nicht zu finden, was nicht daran liegen kann, dass mein Zimmer zu groß wäre. Vielmehr ist für diese Räumlichkeit offenbar keine künstliche Kühlung vorgesehen.

Was die Wärme angeht, erinnert in London an die heißen Spiele in Peking vor vier Jahren. Ansonsten ist hier alles anders. In Peking überlagerten die Spiele für einige Wochen das Leben von 24 Millionen Menschen. Nichts sollten die Gäste von Chinas Hauptstadt zu sehen bekommen – außer einer perfekt organisierten Sportveranstaltung. In London fühlt man sich dagegen gleich als Teil des großen Ganzen.

Fünf monströse Ringe sind an der Tower Bridge als Willkommensgruß aufgehängt, auf den Straßen mischt sich das olympische Leben mit dem normalen Treiben. Die Multikulti-Metropole empfängt die Spiele wie einen Freund. In Peking lief man über die Straße und bewunderte junge Bäume, die erst kurz vor den Spielen eilig gepflanzt worden waren. In London laufen die Menschen durch ehrwürdige Parkanlagen und durch eine lebendige Millionenstadt im sommerlichen Grün. Und über allem thront dieses herrlich unbritische Wetter.

Ich denke, ich schicke den Kollegen mal eine Ansichtskarte, mit Grüßen aus dem Sommerurlaub.