Volatile Märkte: Mit diesen Strategien profitieren Anleger

Kursrückgänge sollten kein Grund sein, in Panik zu verfallen. Mit ein paar einfachen Tricks kommen Anlegerinnen und Anleger auch gut durch turbulente Börsenzeiten.

Münster (dpa/tmn) – Geht der Depotwert seit Tagen nur nach unten? Oder schwankt er im Wochenverlauf stark? Dann brauchen Anlegerinnen und Anleger mitunter starke Nerven. Doch Volatilität am Wertpapiermarkt ist nicht per se negativ, sagt der Vermögensverwalter Heiko Löschen aus Münster. Hier kommen seine 4 wichtigsten Tipps, mit denen Interessierte gut durch die Turbulenzen kommen und womöglich sogar noch von ihnen profitieren:

1. Diversifikation neu denken

Eine breite Streuung kann das Risiko von starken Kursschwankungen minimieren. Bedeutet: Investieren Sie Ihr Geld über verschiedene Anlageklassen, Branchen und Regionen hinweg. Löschen rät, das Portfolio dabei auch um Elemente zu ergänzen, die sich in Krisenzeiten bewährt haben. Dazu gehören etwa Edelmetalle, Immobilien und ausgewählte Rohstoffe.

2. Auf stabile Titel setzen

«In volatilen Phasen zeigt sich oft, welche Unternehmen wirklich solide aufgestellt sind», sagt Löschen. Das seien regelmäßig jene mit nachhaltigen Geschäftsmodellen, starken Bilanzen, stabilen Cashflows – und: attraktiven Dividendenrenditen. Der Vermögensverwalter empfiehlt, nach Unternehmen zu schauen, die ihre Dividenden in früheren Krisenzeiten stabil gehalten oder sogar erhöht haben. Das zeuge von finanzieller Stärke und Managementqualität.

3. Liquide bleiben

In Zeiten niedriger Zinsen ist es nicht sonderlich attraktiv, Cash zu halten – etwa auf dem Giro- oder Tagesgeldkonto. Es kann sich Löschen zufolge aber lohnen, je nach Risikoneigung 10 bis 20 Prozent des Portfoliowerts jederzeit verfügbar in Cash zu halten. So haben Anlegerinnen und Anleger die Möglichkeit, bei Kursrücksetzern gezielt zu günstigen Preisen zuzukaufen, ohne bestehende Positionen auflösen zu müssen.

4. Mentale Stärke bewahren

Erfolgreiches Investieren in volatilen Märkten erfordert eine hohe mentale Stärke. «Panikverkäufe sind der häufigste Grund, warum Anlegerinnen und Anleger langfristig hinter der Marktentwicklung zurückbleiben», sagt Löschen. Sparerinnen und Sparer tun daher gut daran, einmal einen sinnvollen Investmentplan für sich aufzustellen und daran festzuhalten – egal, wohin die Kurse marschieren. Der Profi empfiehlt: «Überprüfen Sie Ihre Strategie regelmäßig, aber lassen Sie sich nicht von täglichen Kursschwankungen aus der Ruhe bringen.»