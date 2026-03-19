Milde Temperaturen im März reichen nicht aus: Wildvögel sind weiter auf Futterhilfen angewiesen. Worauf es jetzt beim Füttern ankommt.

Hamburg (dpa/tmn) – Mit dem März zieht meist der Frühling ein, doch das Wetter bleibt wechselhaft und die Nächte oft noch kalt. Milde Tage sollten nicht darüber hinwegtäuschen, dass natürliche Futterquellen noch knapp sind – besonders nach Regen oder Frost. Für Vögel geht die Nahrungssuche also weiter – trotz frühlingshaften Wetters.

Selbst wenn die Frühblüher sprießen – Insekten bleiben noch rar und es dauert, bis Sträucher wieder Früchte tragen. In klaren Nächten kann es sogar noch Minusgrade geben. Die Tierschutzstiftung Vier Pfoten empfiehlt deshalb, Vögel auch im März weiter zu füttern.

Futter muss trocken bleiben – sonst können sich keine

«Für uns fühlt sich der März oft schon frühlingshaft an», so Wildtierexpertin Eva Lindenschmidt. Für Wildvögel ist es aber eine schwierige Übergangsphase.

Unterbrechungen bei der Fütterung führen zu Energieverlust, denn Vögel fliegen die Futterstellen vergebens an. Wechselhaftes Wetter kostet zudem viel Kraft – Nässe, Wind und unbeständige Temperaturen zehren an den Reserven.

Wichtig ist, dass das Futter trocken bleibt. Im Idealfall können die Tiere den Futterplatz bei jedem Wetter nutzen. Daher eignen sich geschützte Orte wie ein überdachter Balkon, eine Nische an der Hauswand oder ein dichter Strauch besonders gut, um dort eine Futterstelle einzurichten.

Durch Nässe und wechselnde Temperaturen können sich zudem leichter Keime bilden. Hygiene bleibt also auch im Frühjahr essentiell. Man muss den Vögeln auch keine riesige Auswahl an Futter bieten – viel wichtiger ist es, regelmäßig zu füttern.