Dortmund (dpa) – Borussia Dortmund hat mit Vodafone einen neuen Hauptsponsor gefunden. Wie der Fußball-Bundesligist bekanntgab, vereinbarten beide Partner eine Zusammenarbeit von mindestens fünf Jahren.

«Dass wir in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten einen solch renommierten Partner für einen gemeinsamen Weg begeistern konnten, erfüllt uns mit viel Freude», sagte der Vorsitzende der BVB-Geschäftsführung, Hans-Joachim Watzke.

Vodafone Logo in Schwarz auf gelben Trikots

Wie Vodafone miteilte, wird deren Logo in der kommenden Saison auf allen gelben BVB-Trikots anstatt in Rot in Schwarz vertreten sein. Die Partnerschaft soll über Trikots hinausgehen. So soll gemeinsam eine Innovations- und Technologieoffensive gestartet werden. Ziel ist es, neue digitale Erlebnisse für Fans im Stadion, in der App und im Alltag zu schaffen.