Vikings bringen sich in Position für Showdown gegen Lions

Minneapolis (dpa) – Die Minnesota Vikings haben sich in der US-Football-Liga NFL ein Endspiel um den Spitzenplatz der NFC gegen die Detroit Lions erkämpft. Minnesota gewann 27:25 gegen die Green Bay Packers. Am letzten Spieltag kommt es nun zum Showdown mit den Lions um den deutschen Star-Receiver Amon-Ra St. Brown. Der Tabellenerste hat in der ersten Runde der Playoffs ein Freilos.

In Minneapolis war wieder einmal Quarterback Sam Darnold der gefeierte Spieler. Der 27 Jahre alte US-Amerikaner war vor der Saison verpflichtet worden, um Rookie J.J. McCarthy den Übergang zum Starter zu erleichtern. Doch der Neuling verletzte sich am Knie, und so führte Darnold die Vikings auch im 16. Spiel an. Gegen die Packers überzeugte Darnold mit Pässen für 377 Yards und drei Touchdowns. Auf dem Weg zum 14. Saisonsieg konnte sich der Spielmacher sogar einen Ballverlust leisten.

«Es war absolutes Chaos», sagte Darnold, nachdem er in der Kabine von Mitspielern und Trainern eine Wasserdusche verpasst bekommen hatte: «Von den Kollegen so gefeiert zu werden, war ein schöner Moment.» Trainer Kevin O'Connell würdigte das «extrem hohe Level» seines Quarterbacks.

Neuer Rookie-Rekord durch Jayden Daniels

Die Lions und St. Brown bereiten sich bei den San Francisco 49ers am Silvestertag auf das wichtige Duell vor. Hinter dem Sieger der Partie sicherten sich die Philadelphia Eagles mit einem ungefährdeten 41:7-Erfolg über die Dallas Cowboys den zweiten Platz in der NFC.

Quarterback Jayden Daniels stellte beim 30:24 nach Verlängerung der Washington Commanders gegen die Atlanta Falcons einen Rekord für mit Ball gelaufene Yards im ersten Jahr auf. Der Rookie lief in den bisherigen Partien für 820 Yards und übertraf damit die Bestmarke von Robert Griffin III (815) aus dem Jahr 2012.