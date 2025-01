Vietnam verbietet sämtliche E-Zigaretten

Wer «dampft», sollte sich vor der Reise schlaumachen, ob das in seinem Urlaubsland erlaubt ist. In Vietnam etwa kann das nun teuer werden.

Berlin/Hanoi (dpa/tmn) – Vietnam-Urlauber sollten keine E-Zigaretten ins Land einführen. Das rät das Auswärtige Amt in seinen Reisehinweisen.

Seit Jahresbeginn seien in dem südostasiatischen Land «Produktion, Handel, Einfuhr, Transport und Benutzung von sämtlichen elektronischen Zigaretten verboten». Das schließe auch erforderliche Materialien wie Verdampfer, Erhitzer, Liquids, Tabak-Sticks und weiteres ein.

Wer in Vietnam E-Zigaretten nutzt, dem drohen laut Auswärtigem Amt Geldstrafen bis zu zwei Millionen Dong (umgerechnet rund 75 Euro). Im Fall von Produktion, Handel, Einfuhr oder Transport könnten je nach Menge Geldstrafen bis zu drei Milliarden Dong (mehr als 110.000 Euro) oder bis zu 15 Jahre Gefängnis die Folge sein.

Einfuhrverbote in mehreren Ländern

Auch in anderen Ländern ist die Einfuhr von E-Zigaretten verboten. In Thailand beispielsweise, ebenso in Singapur. Auf den Malediven gilt seit November 2024 ein Einfuhrverbot und in Australien gibt es seit März 2024 ein Importverbot aller Arten von Vapes, sofern keine spezielle Lizenz oder Erlaubnis dafür vorliegt.

Nutzerinnen und Nutzer von E-Zigaretten sollten sich also vor der Reise über die Bestimmungen im Urlaubsland informieren.

Reisehinweise des Auswärtigen Amtes