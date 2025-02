Viertes Spiel in acht Tagen: FC Bayern verliert in Vechta

Der FC Bayern hat im Basketball von einer perfekten Woche geträumt. Doch vier Spiele in nur acht Tagen sind am Ende auch für das beste deutsche Team zu viel.

Vechta (dpa) – Dem deutschen Basketball-Meister FC Bayern München ist im vierten Spiel in nur acht Tagen die Luft ausgegangen. In der Bundesliga verlor der Tabellenführer mit 65:79 (33:39) bei Rasta Vechta.

«Sie können es sehen: Wir haben eine heftige Belastung», sagte Bayern-Trainer Gordon Herbert beim Streamingdienst Dyn. In dieser Woche hatte sein Team bereits in der EuroLeague gegen Villeurbanne (Donnerstag) und Mailand (Dienstag) gewonnen sowie in der Bundesliga den langjährigen Rivalen Alba Berlin (vergangener Sonntag) geschlagen.

In Vechta waren Jayden Gardner (Rasta/19) und Carsen Edwards (FC Bayern/17) die erfolgreichsten Werfer des Spiels. Ihren Sechs-Punkte-Rückstand zur Halbzeit drehten die Münchner zwar in nur 2:12 Minuten noch einmal kurzzeitig in eine 43:42-Führung um. Doch danach brach der Favorit ein.

Für die Bayern war es in dieser Saison bereits die zweite Niederlage gegen Vechta. Im Dezember gab es in eigener Halle ein 77:78. Im Pokal warf der Titelverteidiger die Niedersachsen dafür mit 103:67 aus dem Wettbewerb.