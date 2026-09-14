Die Pflichtaufgabe Schweiz meistern die deutschen Volleyballer. Gegen den Olympiasieger geht es nun um die beste Position für das EM-Achtelfinale.

Cluj-Napoca (dpa) – Die deutschen Volleyball-Männer haben bei der Europameisterschaft das Achtelfinal-Ticket in der Tasche und spielen gegen Olympiasieger Frankreich um den Gruppensieg. Gegen die Schweiz gewann das Team von Bundestrainer Massimo Botti mit 3:1 (25:19, 25:17, 22:25, 25:21). Erfolgreichster deutscher Angreifer im Duell mit dem Außenseiter war Tobias Brand mit 25 Punkten.

Damit hat die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbands nach dem vierten Erfolg in der vierten Partie in Gruppe D mindestens Rang zwei sicher. Mit einem Sieg gegen die Franzosen am Dienstag (19.00 Uhr deutsche Zeit/Sporteurope.tv) wären die Deutschen Erster und würden im Achtelfinale am Wochenende eine mutmaßlich einfachere Aufgabe bekommen.

Tille wieder dabei, Karlitzek reist ab

Zuspieler Johannes Tille, der das Spiel gegen Rumänien noch wegen einer Krankheit verpasst hatte, war wieder fit. Dafür musste Außenangreifer Moritz Karlitzek das Team wegen einer Oberschenkelverletzung verlassen. Für ihn rückt Libero Leonard Graven nach.

Gegen die Schweiz waren die Deutschen von Beginn an hellwach und ließen keine Zweifel am Sieg aufkommen. Erik Röhrs und Brand punkteten in den ersten beiden Sätzen nach Belieben. Botti konnte vielen Spielern Einsatzzeit geben. Mittelblocker Anton Brehme wurde geschont.

Im dritten Satz verschlief die DVV-Auswahl dann den Start komplett. Die Deutschen fanden ihren Fokus dann zwar wieder und holten Stück für Stück auf. Theo Mohwinkel glich noch zum 18:18 aus, doch es wurde ein vierter Durchgang nötig. In dem waren die deutschen Volleyballer dann wieder überlegen.