Durch Untiefen im Rhein sind mehrere Sportboote beschädigt worden - durch mangelnde Ortskenntnis kam es zu den Unfällen.

Rüdesheim (dpa) – Vier Sportboote sind im Rhein bei Rüdesheim durch Untiefen beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es am Sonntag in allen Fällen aufgrund mangelnder Ortskenntnisse und dem daraus resultierenden Fehlverhalten der Schiffsführer zu den Unfällen.

Zwei der verunfallten Boote mussten abgeschleppt werden, da sie sich fest fuhren. Die zwei anderen Boote konnten selbst in den Rüdesheimer Hafen fahren, wurden aber auch beschädigt. Verletzt wurde bei den Vorfällen niemand.