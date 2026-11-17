Vierfach-Power für mindestens 250 km/h: BMW macht den M3 zum Elektroauto. Doch auch für Fans des Verbrenners gibt es eine überraschende Perspektive.

München (dpa/tmn) – Der BMW M3 wechselt die Spur und wird zum Elektroauto: Parallel zur Markteinführung des i3 haben die Bayern jetzt auch erste Details zur bis dato sportlichsten Version ihrer neuen Klasse verraten. Sie soll Anfang des Jahres ihre Weltpremiere in Las Vegas feiern und noch vor dem Sommer in den Handel kommen, bestätigte die M GmbH bei ersten Fahrten mit den Prototypen. Preise nennt BMW noch nicht, spricht aber von «sechsstellig».

Die sogenannten Erlkönige sind zwar noch stark getarnt, zeigen aber bereits deutliche Unterschiede zur Serien-Limousine: Der M3 wird breiter und bulliger und bekommt zudem eine für die Kühlung durchbrochene Bughaube, feststehende Spoiler sparen sich die Bayern aber für kommende Sondereditionen auf.

Neue Technik für E-Variante – Aus für den Verbrenner?

Wichtiger ist ohnehin die eigenständige Technik. So haben sie nicht nur eine neue Zellchemie entwickelt, die eine höhere Dauerleistung und eine stärkere Rekuperation erlaubt, sondern auch die Anzahl der Motoren erhöht. Während im i3 bislang nur maximal zwei Motoren eingebaut werden, schraubt die M GmbH davon vier an die Achsen, die alle einzeln angesteuert werden. Die Systemleistung geben sie dann mit 625 kW/850 PS an und stellen als Höchstgeschwindigkeit mindestens 250 km/h in Aussicht. Die Akku-Kapazität liegt bei etwa 100 kWh und soll eine Normreichweite von 650 Kilometern ermöglichen. Danach lädt der M3 mit bis zu 420 kW.

Zwar zieht der Sportableger mit einem künstlichen Klanggewitter und einem virtuellen Schaltgetriebe alle Register, um auch Traditionalisten zum E-Sport zu bekehren. Doch haben die Bayern für Skeptiker einen Plan B: 2028 soll es nach offiziellen Angaben auch noch einmal einen neuen M3 mit Verbrenner geben.