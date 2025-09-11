Es ist einer der überraschendsten Transfers dieses Sommers: Der VfL Wolfsburg holt den dänischen Star Christian Eriksen. Die EM 2021 machte ihn auf tragische Weise berühmt.

Wolfsburg (dpa) – Diese Bilder vergisst kein Fußball-Fan. Auf dem Spielfeld brach der dänische Starspieler Christian Eriksen bei der EM 2021 in Kopenhagen zusammen. Er erlitt einen Herzstillstand und wurde noch auf dem Rasen wiederbelebt.

Dass Eriksen danach seine Profikarriere fortsetzte, war schon eine Überraschung. Dass er nun mit 33 Jahren zum ersten Mal in die Bundesliga wechselt, hat auch kaum jemand erwartet. Nach Karrierestationen wie Ajax Amsterdam, Tottenham Hotspur, Inter Mailand und zuletzt Manchester United unterschrieb er einen Zweijahresvertrag beim VfL Wolfsburg. «Auf dieses neue Abenteuer freue ich mich sehr.»

Warum Eriksen diesen Schritt geht, liegt auf der Hand. In Manchester erhielt er in diesem Sommer keinen neuen Vertrag mehr. Für Dänemarks Nationalmannschaft wurde er vor den beiden WM-Qualifikationsspielen gegen Schottland (0:0) und Griechenland (3:0) mangels Spielpraxis nicht mehr berufen. Der Rekordnationalspieler des Landes brauchte einen neuen Club, um bei der Weltmeisterschaft 2026 dabei sein zu können. Und als vertragsloser Spieler konnte er auch nach dem Ende der Transferfrist noch wechseln.

Niederländischen Medienberichten zufolge wäre der Spielmacher lieber zu seinem Ex-Club Ajax zurückgekehrt, doch das erhoffte Angebot blieb aus. Für Wolfsburg sprachen am Ende: das Wettkampf-Niveau in der Bundesliga. Und die starke dänische Prägung des Clubs.

«Dänen-Camp in Deutschland»

Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen kommt aus seiner Heimat. Die VfL-Profis Jonas Wind, Joakim Maehle, Jesper Lindström und Andreas Skov Olsen kennt er seit Jahren aus dem Nationalteam. «Christian Eriksen wechselt ins Dänen-Camp in Deutschland», kommentierte der dänische Rundfunksender DR diesen Transfer.

Die Wolfsburger haben sich mit derart namhaften Neuzugängen immer mal wieder geschmückt: Mario Gomez 2016. Der Brasilianer Diego 2010. Und nicht zu vergessen: Stefan Effenberg in der Saison 2002/03.

Auf den ersten Blick wirft diese Verpflichtung Fragen auf. Denn im Mittelfeldzentrum ist der VfL sowohl offensiv (Lovro Majer) als auch defensiv (Maximilian Arnold, Vinicious Souza) gut besetzt.

Sportdirektor Sebastian Schindzielorz erklärt den Eriksen-Transfer jedoch so: «Seine enorme Erfahrung, seine spielerische Klasse und seine Persönlichkeit werden insbesondere unseren jungen Spielern wertvolle Impulse geben.» Fünf von acht Neuzugängen dieses Sommers sind erst 22 Jahre oder noch jünger. «Neben unserem erfahrenen Kapitän Max Arnold ist Christian als weiterer Führungsspieler eine perfekte Ergänzung für unsere Mannschaft, der auf und neben dem Platz den Unterschied machen kann.»

Auch Eriksen-Freund spielt mit Defibrillator

Bleibt die Frage nach Eriksens Herz. Dreieinhalb Jahre lang hat der Däne seit seinem Zusammenbruch wieder beschwerdefrei Fußball gespielt – und das in der englischen Premiere League, der anspruchsvollsten Liga der Welt. Trotzdem hatte er seinen damaligen Club Inter Mailand zuvor im Dezember 2021 verlassen müssen. Denn das Spielen mit einem Defibrillator, wie ihn Eriksen nach seinem Herzstillstand implantiert bekam, ist in Italiens Serie A nicht erlaubt.

Die Bundesliga hält es da wie die Premier League: Eine Spielerlaubnis wird erteilt. Im Januar 2023 verpflichtete der FC Bayern München Eriksens Freund Daley Blind von Ajax Amsterdam. Auch der Niederländer spielt seit mehr als fünf Jahren mit einem Defibrillator.